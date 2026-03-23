因私隱遭窺廣州阿叔拒裝電梯 　事後反悔欲「補飛」遭拒怒告鄰居

廣州白雲區一棟近40年樓齡的住宅樓因加裝電梯引發鄰里糾紛持續一年多。近期，前期唯一投反對票的業主張叔，在電梯建成後提出補交約1.9萬元費用使用電梯，竟遭全棟住戶一致否決。張叔憤而將十餘名鄰居告上法庭。



因私隱遭窺，阿叔拒不出資裝電梯

據《廣州日報》報道，2024年6月，該樓棟啟動電梯加裝程序。在18戶業主中，唯獨張叔堅決反對。他認為，鋼筋混凝土結構的電梯不僅遮擋採光，其平層入戶的連廊更像是「觀景台」，直對他家的廚房與沖涼房。「從連廊上經過的鄰居，連我們在家中沖涼都能看得一清二楚。」張叔無奈之下，只能在連廊外自費加裝擋板，並拒絕出資。

張叔稱電梯連廊侵犯隱私，他只能在連廊外自費加裝擋板，並拒絕出資。（廣州日報）

阿叔後欲「補飛」用電梯 遭拒後狀告全棟

儘管張叔反對，但該電梯還是在電梯籌備組的牽頭下開工建設。然而，當電梯於2026年2月正式啟用時，年屆高齡的張叔提出按原方案補交 1.9 萬餘元（人民幣，下同）分攤費以換取電梯卡，卻遭到了鄰居們的集體反對。

目前，張叔已將整棟樓的其餘十多位住戶告上法庭，除了要擁有使用電梯的權利外，張叔就房屋功能損失及通風、採光、私隱受損等向鄰居提出賠償。目前，白雲區人民法院正在審理此案，尚未宣判。

鄰居怒批阿叔「坐享其成」

部分住戶表示，之所以反對加裝後的電梯給張叔使用，是因為在電梯加裝過程中，張叔始終持反對意見，其反對意見導致電梯加裝進程受阻。「因為他反對，電梯拖延了差不多一年時間。」該樓棟一位住戶說，如果現在同意其使用電梯，有「坐享其成」的嫌疑。

張叔所在樓棟加裝的電梯。（廣州日報）

該樓棟電梯籌備組主要負責人李先生表示，除了給整棟樓電梯加裝帶來很大難度外，住戶們之所以反對張叔使用電梯，主要原因是張叔到法院將整棟樓居民都告上法庭，所以住戶們意見很大。「如果他到法院撤訴，大家就同意他補交電梯款後使用電梯。」李先生說。

街道辦工作人員表示，因張叔反對加裝電梯引發糾紛，街道與社區已多次組織調解。目前癥結在於張叔已將其他住戶告上法庭，住戶因此不願讓步，即使張叔補交電梯款，鄰居也存在抵觸情緒。住戶提出，若張叔願意撤訴，便同意其使用電梯。

老舊小區加裝電梯。（羊城晚報）

針對「反對加裝後又想使用」的問題，廣州市政協委員、律師鄭子殷指出，依據《民法典》第二百七十一條，加裝電梯屬共有部分，反對業主支付集資款後應享有使用權。從過往判例看，法院基於公平原則，通常支持反對業主補交款項後使用電梯。

他強調，應區分「合理異議」與「惡意阻撓」，若反對者屬正當主張權利且未造成實際損失，法院一般會在補交資金後賦予其使用權。