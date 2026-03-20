掂過碌蔗｜廣州一高校免費發30000根甘蔗　網民：誤入｢丐幫｣大會

三月春意正濃，廣州高校掀起「甘蔗」熱潮。3月17日，首批約3萬根甘蔗運抵廣東外語外貿大學，學生扛着比人還高的「甘蔗」行走校園，場面蔚為壯觀。據悉，從即日起至清明節前，主辦方南沙區農業局將陸續向多所廣州高校及區內教育、醫護系統贈送近1000噸南沙果蔗。



據《南方都市報》報道，這次名為「百萬英才匯南粵，千噸果蔗贈學子、醫護」的公益活動，由南沙區農業農村局及供銷合作聯社聯合主辦，向高校發起的愛心捐贈，3月17日首批約10車甘蔗已運抵廣外，總量驚人，平均每車裝載約3000根。

此外，早在3月16日，南方醫科大學珠江醫院和仲愷農業工程學院就分別收到南沙區免費贈送60噸、35噸甘蔗。

3月16日，南方醫科大學珠江醫院和仲愷農業工程學院就分別收到南沙區免費贈送60噸、35噸甘蔗。（南方都市報）

3月16日，南方醫科大學珠江醫院和仲愷農業工程學院就分別收到南沙區免費贈送60噸、35噸甘蔗。（南方都市報）

據悉，活動現場有宿舍管理人員、學生幫助學生、教職工、校友領取甘蔗。亦有工作人員在現場拿起刀具，幫領取甘蔗者現場砍甘蔗、削蔗皮。

現場圖片顯示，不少廣外學生領取到的甘蔗長度甚至超過身高，「廣外甘蔗」瞬間成為社交媒體熱話。有網民評論稱：「走在校道上人手一棍，不知道的還以為來到丐幫。」

根據南沙區農業局官方計劃，從3月13日起至清明節前，將有接近1000噸南沙優質果蔗送往華南理工大學、華南農業大學、廣東外語外貿大學、廣州醫科大學、華南師範大學、暨南大學等高校以及全南沙區教育系統師生、衛健系統醫護人員，