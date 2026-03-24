河北油站Logo神似中石化疑侵權　老闆稱名字通過審批：經營10多年

河北石家莊一間名為「中園石化」的油站，因外觀極其神似「中國石化」引發網民熱議。該油站不僅採用標誌性的紅底白字設計，英文標識更只有一字母之差，導致不少車主在入油後才驚覺「進錯站」。

面對「傍名牌」質疑，油站負責人表示已經營十餘年且擁有合法營業執照，但拒絕回應取名初衷。當地市場監管局已介入調查，將從裝修風格、標識近似度等方面綜合判定是否構成商標侵權。



《極目新聞》報道，有網民以「大意了，這也太像中石化了！」為題發文稱，自己入油時發覺油價比其他站便宜，後來油站工作人員解答「說他們不是中國石化，是中園石化」。圖片顯示，「中園石化」與中國石化一樣均為紅底白字，英文標識則是「SNOPEC」，與「SINOPEC」相比只有一字之差。

網民反映，河北一間「中園石化」油站外觀與「中國石化」極其神似。（小紅書）

涉事油站的有關人員回應稱，他經營油站已10多年，一直沿用「中園石化」名字，之前有關部門曾向他查詢油站名字，但他有營業執照，油站名經過審批。對於最初取名的想法，他則稱「這個就不用你管了」。

天眼查顯示，該油站為石家莊市鹿泉區中園石化百尺桿加油站，曾用名為鹿泉市中園石化加油站。

天眼查顯示，該油站曾用名為鹿泉市中園石化加油站。（極目新聞）

鹿泉區市場監督管理局工作人員稱，僅憑站名還不好判定，是否侵權還要根據裝修情況來綜合判定，將派人現場調查後回覆。

廣州中國石化車陂加油站。（香港01記者攝）

據報道，河南、安徽、湖南等地也有一些「中園石化」油站。此前，有油站因使用與中國石化近似的標誌被處罰。

河北新樂市有油站使用「中園石化」標識，被當地工商局認定構成侵犯註冊商標專用權的行為，責令其停止違法行為，並行政罰款1.6萬元（人民幣，下同）。江蘇揚州儀徵市有油站因侵犯中國石化註冊商標專用權，被行政處罰1萬元。