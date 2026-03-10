01直擊油價上調　廣州多處油站汽油一度售罄　員工加班迎入油潮

受美國、以色列及伊朗衝突持續升級影響，國際油價大幅上漲。3月9日午夜12時起，國內汽柴油零售價格均上調。

《香港01》記者今日（10日）到廣州車陂的中國石化油站了解情況。油站工作人員透露，本次調價幅度高達0.5元/升（人民幣，下同），遠超以往；面對突如其來的「入油潮」，油站不得不調整人手安排員工加班。



廣州中國石化車陂加油站。（香港01記者攝）

受美伊衝突持續升級影響，中國國內汽柴油零售價格均上調。（香港01記者攝）

一位駕駛混能車的市民受訪時稱，昨天（9日）未能趕上調價前入油，今天入油應該「2、300元就可以加滿」。他又稱，其所在的公司用的汽油車比較多，「加滿的話需要400多元」。

受美伊衝突持續升級影響，中國國內汽柴油零售價格均上調。（香港01記者攝）

油站工作人員介紹，近兩日，油站客流量上漲，昨晚來入油的人「尤其多」。

工作人員坦言，此次油價上調的幅度遠超此前，「這次油價直接上漲了5毛多」，因此前來入油的車主明顯增多，「昨天油價還可以，每個號都有很多車來加」。他還表示，為應對本次的「入油潮」，油站將調整安排員工加班。

多位網民發帖顯示多個加油站大排長龍。（抖音）

昨晚，不少網民在社交平台發文表示要排隊入油，廣州有個別油站的92號油、95號油「直接售罄」，還有網民發問「今晚廣州哪個加油站不用排隊」。除廣州之外，深圳、杭州、武漢等地的油站也排起長隊，不少車主抓住調價前的最後時段入油。

2025年10月27日，雲南省玉溪市紅塔區一加油站工作人員為汽車加油。（新華社）

據公開資料顯示，此次油價上漲是成品油價2026年以來的「四連漲」，也是調價機制下自2022年3月17日24時以來的最大漲幅。

3月9日24時起，中國國內汽柴油零售價格每噸分別上調695元、670元，全國平均來看：92號汽油、95號汽油、0號柴油分別上調0.55元、0.58元、0.57元。