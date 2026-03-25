湖南女教師微信售賣自拍性愛片　8個月賺24萬　判緩刑3年罰25萬

湖南一名28歲徐姓女教師因貪財走上「歪路」，在微信大肆販賣自己與他人拍攝的裸露及性愛影片，短短8個月瘋狂吸金逾24萬元（人民幣，下同）。上海市寶山區人民法院宣判，徐女犯製作、販賣淫穢物品牟利罪，判處有期徒刑3年，緩刑3年，罰款25萬元。



「閱後即焚」閃照引流 淫片分級賣

《山東商報》報道，徐女生於1998年，在湖南祁東某職業中專任職老師。2023年9月開始，徐女利用微信開設群組，頻繁發放「閃照」（閱後即焚照片）作引流手段，吸引男性互加微信好友，當對方「上釣」後，徐女便出售她本人拍攝的裸體影片，以及她與他人翻雲覆雨的性愛影片。

為了多賺錢，徐女還設置分層定價策略，將影片分為199元、299元，再透過微信連結發放售賣。經司法鑑定，她前後共製作、售賣33部影片，均屬於淫穢物品，其中出售給兩名買家的影片就分別達到9部和24部。

上海市寶山區人民法院。（百度地圖）

半年狂賺24萬 法官念其立功輕判

從2023年9月至2024年5月，短短8個月，徐女就靠著這份「生意」非法獲利24萬餘元。2024年5月徐女被捕，到案後坦白罪行，自願認罪認罰。

根據《刑法》第三百六十三條第一款規定，以牟利為目的，製作、複製、出版、販賣、傳播淫穢物品的，處3年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處罰金；情節嚴重的，處3年以上10年以下有期徒刑，並處罰金。

上海市寶山區人民法院審理認為，徐女的行為已構成製作、販賣淫穢物品牟利罪，考慮到其到案後有立功表現，且自願認罪認罰，法官決定酌情從輕處罰。最終，徐女被判處有期徒刑3年，獲准緩刑3年執行，並處罰金25萬元，其作案工具及贓款全數沒收。