湖南姐弟遭繼母虐待　5歲仔被熱水燙下體逼吃大便　生母泣血控訴

湖南武岡發生一宗令人震驚的虐兒案，一對年幼的姐弟長期遭繼母虐待，後者不但使出燙下體等狠招，更逼孩子吃大便等。「我的兒子、女兒長期被繼母虐待，特別是（當時）才5歲的小兒子，被繼母用熱水燙下體，被逼著吃大便，經常被打得渾身瘀青，不給吃飯，孩子餓得去扒垃圾箱找東西吃……」近日，講起兩個孩子的遭遇，生母丁女士（化名）泣不成聲。目前，孩子生父與繼母已被批捕起訴。



時隔五年再見孩子 母親當場崩潰

丁女士向媒體控訴。（大象新聞）

來自湖北咸寧的丁女士向內媒《大象新聞》透露，2011年她遠嫁湖南武岡市，與彭某結婚後生育三個子女。2019年離婚時協議約定，大女兒和小兒子由彭某撫養，二女兒歸她撫養。當時小兒子小元寶（化名）僅一歲多，她帶回湖北撫養至3歲後再送回湖南，大女兒小雅（化名）則一直跟隨彭某生活。離婚後，彭某與劉某再婚並育有一子。丁女士多次前往湖南探視孩子均遭阻撓，直到她闖進學校，才親眼看到孩子們遭受的嚴重虐待。

「整個右耳廓全是瘀青的，額頭上腫著大包，拉開衣服一看，身上青一塊紫一塊，胳膊上、背上、腿上都是被抽打的痕跡」，丁女士回憶兒子當時的慘狀時痛哭失聲，「除了滿身傷痕，還渾身發臭，頭髮髒得都黏成了一塊一塊的，還有幾處頭發被薅掉露出了頭皮」。那一刻，她才明白，為什麼前幾次探視，前夫和繼母會百般阻撓、不讓她見孩子。

小元寶身上的傷痕。（大象新聞）

小元寶身上的傷痕。（大象新聞）

丁女士立即報警，並不惜將離婚時留給兒子的夫妻共有房產過戶給前夫，才換回小元寶的撫養權。她帶孩子去醫院處理傷口時，醫生震驚地說：「怎麼打得這麼狠，這是違法的！」並強烈建議做傷情鑒定。

武岡市公安局出具的法醫鑒定書顯示：小元寶體表瘀青面積達4522平方厘米，而其體表總面積約9525平方厘米，瘀青面積超過體表總面積的47%。按照相關規定，體表挫傷面積達3.6%即構成輕傷二級。小元寶的損傷被鑒定為輕傷二級，已涉嫌故意傷害罪。

傷情鑒定書。（大象新聞）

傷情鑒定書。（大象新聞）

更令人髮指的虐待細節

丁女士說，滿身瘀傷只是冰山一角。剛接回孩子時，小元寶已經不記得媽媽了，經過反覆確認後才敢說出真相。原來，孩子經常被繼母關在小屋裏，不準上廁所，憋急了只能在屋內大小便。繼母發現後逼他把大便吃掉。

有一次孩子把大便弄得滿嘴滿身都是，繼母竟將熱水器調至最高70℃，對著孩子下身猛沖，導致生殖器和睪丸嚴重燙傷。丁女士至今仍擔心會影響孩子將來生育。而繼母的職業竟是醫院燒傷科護士。

孩子大腿上的傷痕。（大象新聞）

大女兒小雅（現15歲）遭遇同樣殘酷。她從小學開始就被逼承擔幾乎全部家務，每天5點半起床手洗全家衣服，稍有不如意就被打。有一次地上掉幾粒米沒掃乾淨，被繼母用簸箕狠砸頭部，血流滿頭，縫了十幾針。小元寶更慘，5歲被接回家後，經常被用扳手、拖把柄等物品毆打，甚至被提著腿頭朝下往地上砸，額頭至今留有明顯鼓包，頭皮下多處凹凸傷疤。

大女兒小雅遭遇同樣殘酷。（大象新聞）

姐弟倆還長期挨餓。一天常常只能吃一頓，上學時繼母甚至不許小元寶在學校吃午餐，只要校園卡有就餐記錄，回家就會挨打。冬天只穿單衣單鞋，放假就被關在家裡，父親和繼母帶親生孩子外出吃飯，家裡不留食物。小元寶餓極了就去小區垃圾箱扒食物，再帶回來和姐姐一起吃。多名鄰居證實，曾多次看到孩子深夜仍在翻垃圾箱。

小元寶的腦袋頭上的傷疤。（大象新聞）

公安立案 生父與繼母被批捕起訴

丁女士多次向湖南武岡政法機關反映後，武岡市公安局立案偵查。武岡市檢察院以涉嫌故意傷害罪、虐待罪批准逮捕生父彭某和繼母劉某，並向法院提起公訴。

起訴書顯示：兩人自2020年起至2025年4月長期虐待子女，包括毆打、辱罵、飢餓、關禁閉、逼吃大便、用70℃熱水燙傷幼童下體等惡劣行為。其中故意傷害罪兩人為主犯，虐待罪中繼母劉某為主犯、生父彭某為從犯。

律師表示，起訴書僅列舉了部分惡劣事實，實際虐待方式和細節遠不止這些。目前案件已開庭審理，正在等待判決結果。

公安局逮捕通知書。（大象新聞）

母親最大隱憂：體傷可癒 心傷難平

如今姐弟倆已被丁女士接回湖北，身上傷痕大多消退，人也明顯胖了。但心理創傷依然嚴重。小元寶不善與人交往，遇到事情只會默默流淚，每天至少哭一次，常躲在隱蔽角落說「這裡最安全」。小雅曾是小學霸，成績長期前三，還獲過市小說徵文二等獎，如今因長期被禁止學習，成績一落千丈，對讀書完全失去興趣，即將升高中卻毫無希望。

丁女士說，體傷可以治，心裏的傷不知道要多久才能好。

丁女士接回孩子生活。（大象新聞）

在武岡居住期間，許多非親非故的鄰居、超市老闆、汽修店老闆、保安大爺等，都曾給兩個孩子提供過幫助，例如帶他們吃飯、賒食物、默默替孩子賠外賣錢……但這些溫暖仍未能阻止家庭內部的長期虐待。

丁女士呼籲，異地婚姻破裂後的子女撫養與保護問題，應引起全社會更多關注，如何及時有效制止家庭內的未成年人虐待，需要更完善的機制和更強的執行力。