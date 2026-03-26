江蘇男違囤33噸石腦油爆燃釀2傷　威力如1.4噸TNT遭囚兩年八個月

中東戰火持續升溫，國際油價劇震之際，江蘇一名董姓男子在無任何經營及儲存許可的情況下，租用停車場違規囤積高達33.38噸石腦油（Naphtha，又稱輕油或化工輕油）。由於卸油過程極其簡陋，最終釀成爆燃慘劇，導致一重傷一輕傷，當地法院最終以「危險作業罪」判處該董男有期徒刑兩年八個月。



據《荔枝新聞》報道，江蘇淮安一男子董某在未獲危化品經營、儲存許可的情況下，租用停車場違規囤售33.38噸石腦油，因卸油時未採取防靜電及消防措施，引發爆燃，造成1人重傷、1人輕傷，涉案石腦油被燒毀。

因卸油時未採取防靜電及消防措施，33.38噸石腦油引發爆燃，造成1人重傷、1人輕傷。（荔枝新聞）

經測算，該批石腦油完全燃燒熱量相當於2790斤（約1.4噸）TNT，傷亡波及範圍極大。法院審理認為，董某違反安全管理規定，擅自從事危險物品生產作業，已構成危險作業罪，依法判處其有期徒刑兩年八個月，並處罰金兩萬元人民幣。

經測算，該批石腦油完全燃燒熱量相當於2790斤TNT，傷亡波及範圍極大。

公開資料顯示，石腦油是原油蒸餾或二次加工所得的輕質石油中間產品，主要為包括鏈烷、環烷及芳烴等烴類混合物，外觀為無色或微黃透明液體，沸點範圍約30-220℃。是不溶於水但溶於有機溶劑的揮發性液體，被廣泛用作石化產業基礎原料，可經蒸汽裂解或催化重整生產乙烯、丙烯、苯、甲苯等基礎化學品，進而製造塑膠、合成纖維、橡膠、溶劑、電子化學品及高辛烷值汽油等產品，是現代化工與製造業的關鍵上游原料，同時也是中國重點監管的危險化學品。

此外，石腦油屬易燃液體，遇高熱、明火、強氧化劑易引起燃燒，其蒸氣與空氣可形成爆炸性混合物，吸入、食入或經皮膚吸收均對身體有害。

據《聯合早報》報道，市場數據顯示，美以和伊朗衝突爆發以來，石腦油價格一路飆升，過去一個月漲幅超49%。