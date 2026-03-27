有片｜浙江男非洲開「手機網吧」生意火爆　全天營業需排隊取號

近日，一位網民「包包哥」在社交平台上發佈自己在非洲開手機網吧的影片，引發熱議。影片顯示，手機網吧裏放置了十幾張桌子，每張桌子人滿為患，還有不少人在門口排隊等候，生意火爆。



網吧生意火爆，來玩的人排到門口。（抖音@三角洲農場主包包哥）

網吧內人滿為患。（抖音@三角洲農場主包包哥）

《極目新聞》報道，據了解，網吧老闆「包包哥」吳先生（化姓）來自浙江寧波，2022年開始在馬達加斯加做生意，目前從事礦產、當地手工藝品銷售。2025年6月，吳先生開起了手機網吧。

吳先生表示，自己比較喜歡玩遊戲，同時看到手機遊戲裝備、賬號銷售和升級代練等生意有市場，再加上馬達加斯加當地的人工相比國內便宜，於半年前開了這家網吧。

網吧內人滿為患。（抖音@三角洲農場主包包哥）

他介紹稱，網吧的桌椅由玩遊戲的當地人自己打造，太陽能發電，他只需負責網絡和場地成本，投入不大。網吧收費分為兩種，一種是單純娛樂，收費每小時1.5元（人民幣），另一種則是給賺錢的人派發遊戲任務，「玩得好的不僅不收費還根據情況支付適當報酬。」

吳先生只需負責網絡和場地成本。（抖音@三角洲農場主包包哥）

吳先生表示，他接到的手機遊戲裝備、賬號銷售和升級代練的客戶主要來自國內，也有歐美、日本、韓國等國際客戶，現在玩的遊戲包括三角洲行動等，每天約200人次進網吧玩，網吧24小時對外營業。

公開信息顯示，馬達加斯加共和國是非洲東南部印度洋島國，隔海峽與非洲大陸相望。該國石墨儲量居非洲首位，香草產量全球第一，2022年GDP為152.3億美元，人均516.6美元，屬於最不發達國家之一。