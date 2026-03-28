李昌鈺辭世｜生前曾出演台劇與綜藝　「零NG」展現專業風采

享譽全球、有「華人神探」之美譽的法醫鑑識專家李昌鈺博士，當地時間周五（27日）在美國內華達州亨德森家中離世，享壽87歲。



李昌鈺生前曾參與台劇演出與內地職場實境節目，展現出嚴謹態度與專業素養，相關表現給業界與觀眾留下深刻印象。



華人神探李昌鈺辭世，享壽87歲。（網絡）

「華人神探」李昌鈺離世享壽87歲 曾參與911事件鑑識等重大案件

台媒《聯合新聞網》報道，李昌鈺除一生投入刑事鑑識領域外，亦曾跨界參與影視戲劇創作與節目錄製，在熒幕上展現出專業風採。2024年與2025年推出的紀錄片影集《蛛絲馬跡》，以其辦案歷程為核心，透過案件重建與科學分析過程，呈現如何從細微跡證中抽絲剝繭，還原事件真相，讓觀眾一窺鑑識工作的實際樣貌。

李昌鈺生前曾演出台劇「鑑識英雄II正義之戰」。（YouTube）

除了紀錄片外，李昌鈺亦曾參與戲劇演出。2019年，81歲的他首度在台劇「鑑識英雄II正義之戰」中現身，飾演國際級鑑識專家，並親自指導相關專業橋段，與蔡淑臻、周孝安有對手戲。

據劇組透露，他在拍攝涉及專業判讀的場景時，展現出高度精準與熟練度，相關操作細節完全「零NG」，嚴謹態度令現場人員印象深刻。

此外，李昌鈺在2022年受邀錄製內地職場實境節目「初入職場的我們·法醫季」，在節目中擔任模擬考核的「特約見證官」，並透過連線分享多年辦案經驗。儘管年事已高，仍以清晰思路與充沛精神講述案例，讓現場法醫實習生深受啟發。