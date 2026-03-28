張雪峰追悼會蘇州殯儀館舉行大量群眾送別　內媒：人潮排到馬路外

3月24日晚，蘇州峰學蔚來教育科技有限公司發布訃告稱，其創始人張雪峰因心源性猝死全力搶救無效，於當日下午3時50分在蘇州逝世。年僅41歲的張雪峰是在內地擁有數千萬粉絲的頂流教育網紅、考研名師。



張雪峰追悼會暨遺體告別儀式3月28日早上7點在蘇州殯儀館舉行，內媒報道指，早上6點30分，在蘇州殯儀館門口已經有大量蘇州市民，手捧鮮花，自發來送張雪峰最後一程。

據內媒報道，蘇州殯儀館附近街道，警方設置了人員和圍欄，不讓車輛通行，行人則排成單列通過。現場有交警、特警、保安和相關工作人員維持秩序。

雖然殯儀館位於蘇州市郊區，但一大早還是有很多市民自發趕過來。內媒報道指，給張雪峰送行的人群隊伍很長，一直排到了殯儀館外頭的馬路上。

據張雪峰老師治喪工作組發布追悼會聲明稱，「本次喪事遵照張雪峰老師生前遺願和家屬意見從簡。請前往弔唁的各界人士提前15分鐘抵達，有序入場，共寄哀思，送別張雪峰老師最後一程。」

蘇州殯儀館門口立有「思念無言，謝絕直播，感恩尊重」字樣，進入以後不允許拍照攝像，裡面設置了專門的張雪峰老師告別會社會群眾祭拜處。

張雪峰是中國的考研名師。（搜狐）

張雪峰逝世。（網絡圖片）

3月24日中午，張雪峰在其公司跑步後出現不適，被緊急送至醫院，經全力搶救無效去世。

公開資料顯示，張雪峰本名張子彪，1984年5月出生於黑龍江省齊齊哈爾市富裕縣，畢業於鄭州大學，2016年因「七分鐘解讀34所985高校」影片走紅網絡，後於2021年創辦「峰學未來」，以高考志願填報和考研輔導領域的專業內容走紅，是內地考研指導教師、網絡紅人。

張雪峰在微博有粉絲超過800萬，抖音擁有2611萬粉絲，全網估計曾坐擁超過6000萬粉絲。