張雪峰猝死｜慢跑族擠爆醫院　40歲心肌梗塞倖存者分享瀕死經驗

內地考研名師張雪峰因健身跑步突發心臟病猝死，享年41歲。事件再次引發社會對心臟病的廣泛關注。內媒報道，不少跑步愛好者人心惶惶，多家醫院湧現跑步愛好者「檢查潮」，以中青年族群為主。40歲的二梨也曾心肌梗塞獲救，張雪峰離世後，他在網上分享當初從猝死邊緣逃生的經歷，呼籲網民重視身體健康，獲得不少關注。



二梨在死裏逃生後辭職返鄉，現在每天晚上11點前就寢，飲食清淡，更戒掉抽煙，他也時常上網分享健康知識，更稱父母現在沒有再要求他努力打拼、早日結婚，只希望他平安健康。



二梨受訪時強調，「健康科普太重要了，胸悶時不能捶胸，一旦感覺心臟疼痛，必須立刻去醫院！」，針對部分網民稱「心源性猝死沒有徵兆，去醫院也查不出來」的質疑，他堅定回應：「倒在醫院被救活的概率比倒在外面大。而且，一個人的離去，影響的不是一個人，而是整個家庭。」



二梨本名黎祥松，湖北宜昌人，今年40歲。2021年12月，二梨在北京工作，是一名網頁設計師。當時他長期高壓生活：頻繁加班熬夜，幾乎從未在凌晨1點前入睡，熬夜要麼是趕工，要麼是自學，精神長期緊繃、睡眠質量差。

為了強迫自己入睡，他常喝高度數啤酒，靠醉酒入眠；週末甚至通宵達旦，熬到清晨五六點才休息。飲食上經常靠外賣解決，重油重鹽是常態，還常年抽煙。

張雪峰是中國的考研名師。（搜狐）

心肌梗塞前身體曾發過預警：胸部和後頸疼痛不適

在心梗突發前一兩個月，身體早已發出過預警。2021年11月初的一個深夜，二梨在睡夢中被突如其來的胸痛驚醒，痛感持續了約5秒，「那種疼從未有過，左胸和左胳膊都痛，醒來後左胳膊的那種痛好像有人在抽裡面的筋。」次日他請假前往一家三甲醫院檢查，醫生沒有查出異常，他便照常回歸工作。

後來公司搬遷，幫忙搬運重物時，他突然感到胸悶不適，下意識捶打胸口（此舉十分危險），不適感不到一分鐘便消失，這一信號再次被他忽略。

張雪峰因心源性猝死逝世終年41歲 多番言論曾惹爭議

2021年12月26日周日，二梨因後頸疼痛前往按摩店按摩，當晚回家後，胸口驟然傳來劇烈疼痛—— 正是一個月前的那種痛感，卻更猛烈。「疼得直冒汗，左胸口、左大臂都痛，也是之前的那種感覺，左大臂像有人抽裡面的筋一樣，本以為幾秒到一分鐘就能緩解，卻沒有。」他嘗試側躺，痛感稍稍緩解，但是沒有消失，當即察覺不對勁，立刻打車前往北京市房山區良鄉醫院，彼時約傍晚6點。

心臟檢查都未發現問題 突然在醫院倒地不起

就診後，醫生發現其心電圖異常，抽血、心臟彩超等檢查項目均未顯示明顯問題。做心臟彩超時，醫生建議他前往心臟專科醫院進一步檢查。內科檢查完畢，醫生又讓他排查胸外科問題。可就在做完CT檢查後，二梨突然倒地，失去了意識。

「在ICU病房醒來時，我問護士發生了什麼，護士說我有福氣」，二梨後來得知，心梗致死率極高，他能被救回堪稱萬幸。事發當晚是周日，值班醫生本就不多，醫院當時在裝修，樓道燈光昏暗，幸運的是，一位路過的外科醫生及時發現了他，為搶救贏得了黃金時間，「真的太感謝那位醫生了」

內地知名教育博主張雪峰跑步時突感不適，送院後搶求無效，享年41歲。（網上圖片）

剛從昏迷中蘇醒的二梨意識模糊，曾一次點餐點了10份，親友來電也記不清對話內容。醫生幫忙聯繫家屬後，因當時疫情防控嚴格、老家道路結冰，加之自身需隔離，家人無法前來照料，他獨自一人在醫院住了10天。

出院後辭職直奔老家 轉行做自媒體

二梨的心臟被植入了1個支架，10天後身體無礙順利出院。出院證明裡寫著「急性廣泛前壁心肌梗死，心源性猝死心肺復蘇術」。出院次日，他便拋下在北京購置的冰箱、電視、電腦等家當，馬不停蹄趕回湖北老家，「就像動物的某種本能，受傷後只想回家找庇護。」

2022年1月，二梨回到宜昌農村老家，術後他的身體很虛弱，人也變得格外敏感。哪怕身體有一絲不適，都會過度緊張，進而引發呼吸急促、身體麻木，為此還在縣醫院住院半個月。

二梨受訪時強調，「健康科普太重要了，胸悶時不能捶胸，一旦感覺心臟疼痛，必須立刻去醫院！」（極目新聞）

「我也怕死，一度以為做完手術活不了多久，花了很長時間才調整好心態。」二梨坦言，剛臥床時以為餘生是個躺在床上的病秧子，可實際情況遠超預期，如今甚至能輕鬆慢跑。

去良鄉醫院檢查前，他已辦理離職手續，簽訂了一年遠程辦公協議作為緩衝。回老家第一年，他靠遠程辦公每月有幾千元收入，第二年則專心休養。歷經兩年精心調理，身體逐漸康復後，第三年他開始嘗試做自媒體，收入足以覆蓋農村日常開銷，還有些許結餘。

死裏逃生 生活習慣大轉變 家人不再催婚

這場生死劫難，徹底改寫了二梨的生活與心態：此前多次戒煙均以失敗告終，大病一場後，煙酒徹底戒掉；飲食改以清淡為主，熬夜習慣徹底摒棄，每天晚上11點前入睡。消費觀也判若兩人，從前對自己格外吝嗇，如今看中的東西便果斷入手，「人沒了，存款再多也沒用。」

家人的態度也悄然轉變，父母不再苛求他努力打拼、追求成就，只盼他健康快樂就好。「這四年陪在爸媽身邊，家裡氛圍好了很多。」二梨說，哥哥的失敗婚姻讓父母明白「強扭的瓜不甜」，如今即便自己單身，家人也不再催婚。

如今的他，在自家院子里種點花草，不做劇烈運動，每天堅持散步，看看鄉間風景；還佩戴了智能手環，久坐提醒一響，便起身活動。二梨對現在的生活很滿意，劫後餘生的他，在社交媒體寫下自己的人生新信條，「給生活做減法，給快樂做加法！命運不殺我，我可要享福了！」

內地考研名師張雪峰因健身跑步突發心臟病猝死，享年41歲。

內地慢跑族憂心 醫院湧現檢查人潮

《齊魯晚報》報道，張雪峰跑步猝死，令許多慢跑族感到恐慌。浙江大學醫學院附屬第二醫院心內科徐姓醫師指出，「最近門診明顯多了不少跑步族群，很多人是因為擔心心源性猝死，主動來做心臟檢查」，他觀察，這些人多半平時有運動習慣，但對自身身體狀況並不完全了解。

針對外界關心「跑步是否會導致猝死」，北京安貞醫院孫姓醫師強調，「對心臟真正有益的是中等強度的有氧運動，而不是一味追求高強度或長時間訓練」，他直言，「如果本身就有心臟病史，或近期已經非常疲勞，千萬不要勉強進行高強度運動。」

孫姓醫師建議，民眾若想提升運動強度，應先接受專業評估，「可以先到醫院進行心肺運動測試，了解自己的『無氧閾』，再來規劃運動強度，這樣才安全。」

值得注意的是，許多年輕族群在高壓生活下，常把跑步當成紓壓方式，但在身體過度疲勞時反而可能適得其反，醫師提醒，「很多人熬夜、工作壓力大，已經處於疲勞狀態，這時候再去跑步，其實不是在解壓，而是在給身體『加碼』負擔。」