張雪峰｜電商平台｢救命藥｣搜索增30倍　醫生：藥物難阻心源性猝死

3月24日，內地頂流教育網紅張雪峰跑步後心源性猝死，引發外界關注心源性猝死和心臟健康等問題，隨後速效救心丸、硝酸甘油、硝酸甘油舌下片等心臟用藥品，在網上的搜索量同比增長超過30倍。



而對於救命藥品對猝死意外是否有幫助，有醫生稱「如果發生心梗導致的心源性猝死，速效救心丸和硝酸甘油這倆藥都沒用。」



速效救心丸等心臟用藥品在網上的搜索量同比增長超過30倍。（極目新聞）

《極目新聞》報道，京東買藥數據顯示，3月24日20點開始，速效救心丸、硝酸甘油、硝酸甘油舌下片等心臟用藥品類相關搜索詞暴漲，同比增長超過30倍；AED等心電血氧相關醫療器械品類搜索量環比增長10倍；輔酶Q10等心腦血管保健品搜索量環比增長超8倍。

有電商人員透露，從24日到25日，速效救心丸的搜索量的確有一些增長，目前，速效救心丸的供貨非常充足，「價格也不會因為類似事件出現漲價的情況，咱們都是官方定價。」

醫生：藥物難阻心源性猝死

據了解，速效救心丸為不少家庭常備急救中成藥，在中醫上用於治療因「氣滯血瘀」引起的心脈不順，臨床上主要針對冠心病等病症。心臟病突發時可作為臨時急救藥物使用。

至於硝酸甘油則是西醫急救的首選藥物，擴張血管作用更強、更快，但低血壓副作用更明顯，且部分患者會產生抗藥性。

有醫生稱，若發生心梗導致的心源性猝死，速效救心丸和硝酸甘油都沒用。（微博截圖）

對於救命藥品搜索量暴增這個現象，有醫生在微博發文表示，「速效救心丸和硝酸甘油都是用於心絞痛的，作用是讓血管擴張，讓堵了的血管暫時暢通，緩解胸痛的症狀。如果發生心梗導致的心源性猝死，這倆藥都沒用。」

另外，京東互聯網醫院內科全職醫生王健稱，跑步本身不直接導致猝死，心源性猝死與跑步的關係在於「運動是誘因，而非病因」。對於存在潛在心臟結構或心電活動異常的人，高強度跑步可能是壓垮心臟的「最後一根稻草」，建議大家在運動前先「安檢」，若有不適即停止。