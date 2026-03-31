女子深圳5星級酒店泳池遭男住客強抱強吻 求助安全員竟未獲幫助
撰文：吳真銘
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近日，有網民反映在深圳雅詩閣旗下一間5星級酒店泳池游泳時遭男性住客非禮，她向泳池安全員求助卻未獲回應。目前涉事男子已被行拘，泳池安全員已離職。
涉事酒店為位於深圳龍崗區的雅詩閣鳳儀山服務公寓，為一家5星級酒店。《新京報》報道指，當事人華女士稱，事發於本月25日，該男子以調校泳鏡為由靠近並抱住華女士，華女士被嚇到後向後退，但「他一直跟著」，其後還強吻了她的肩膀。該男子還聲稱從水底拍下了華女士游泳的照片。由於泳池水深較深，當時華女士不敢呼叫。
華女士表示，在第一次被男子強抱的時候，她就給泳池安全員發了訊息，然而直到男子離開前，未收到安全員回應。
據華女士提供的行政處罰決定書顯示，該男子被給予行政拘留8日的行政處罰。酒店工作人員稱，事發當晚在場的安全員為實習生，酒店已與其終止實習關係。該工作人員表示，目前正與華女士溝通協商，但賠償需等待第三方責任劃分，警方已介入處理此事。
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