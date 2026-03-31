雲南虎跳峽男遊客墮江　遺體因「水下虹吸」卡石縫　家屬放棄打撈

2月25日，一名男遊客在雲南虎跳峽「發瘋石」附近失足墮江，其遺體於3月上旬被發現，但因強大的「水下虹吸」作用，遺體被死死卡在巨石縫隙中，打撈難度極大。

專業救援隊指出，虎跳峽水溫極低、流速驚人且江底地形複雜，救援難度堪稱「天花板級別」。因強行打撈可能導致遺體破損，且潛水員面臨極高生命風險，家屬只能無奈同意放棄打撈。



據此前報道，2月25日下午3時45分許，雲南迪慶州香格里拉市中虎跳峽核心景點「發瘋石」附近，一名男遊客失足墮入湍急的金沙江，其女友用登山杖試圖施救，但登山杖被激流沖斷，同行嚮導跳水尋人也險遭不測。

事發地的石縫中，男遊客的衣服漂起。（紅星新聞）

家屬無奈放棄打撈

《紅星新聞》報道，3月6日，救援人員利用水下攝像探頭，發現墮江男遊客的遺體，由於遺體卡在水下巨石縫隙中，打撈難度極大，「水的吸力很大」。

3月7日至9日，雲南當地從事潛水打撈的專業人員嘗試多次打撈，但受水流、地形和遺體狀態等因素影響，打撈工作陷入僵局。

救援人員稱，遺體離水面只有40厘米，潛水員穿戴三點式安全帶落水打撈，「但怎麽拉都拉不動」；由於遺體已泡在水中多日，且受到水下虹吸作用被死死卡住，「這種情況下，我們擔心強行拉拽，整個遺體可能被分解掉，就跟家屬商量」。親屬曾希望至少帶一部分遺體回家安葬，但最終只能接受現實，無奈同意放棄打撈。

救援人員提到，冬天是金沙江的枯水期，隨着春夏雨季到來，峽谷漲水，水壓增大，遺體可能解體，打撈更無可能。

虎跳峽「發瘋石」附近的打卡遊客。（紅星新聞）

虎跳峽事故救援難度屬「天花板級別」

重慶藍天救援隊秘書長王英頡介紹，此次虎跳峽事故的救援難度極大，虎跳峽的兇險遠超普通水域救援的認知，集齊了高山水域的所有致命要素。

他指出，虎跳峽屬高海拔峽谷水域，天然具備「低溫、急流、亂石」三重致命陷阱，單獨一項就足以致命，疊加後更是「九死一生」。

虎跳峽段的金沙江水流湍急。（紅星新聞）

首先，虎跳峽江水源自雪山融水，常年水溫維持在4～6℃，接近冰點，極端寒冷。人體接觸後可能瞬間出現冷休克，肌肉僵硬、心臟收縮，即便熟悉水性，也會在幾分鐘內喪失自救能力。

同時，峽谷江面狹窄，水流流速可達每秒數米，沖擊力極強。落入狂暴急流後，落水者會被迅速裹挾撞擊礁石，即便未直接受傷，也會因水流沖擊無法保持呼吸節奏。

此外，江底遍布大小不一的巨石，形成無數不規則的縫隙、夾角和水下通道，落水者極易被卡在其中，後續水流帶來的泥沙和雜物會進一步固定位置，讓救援無從下手。

救援人員嘗試打撈遺體。（紅星新聞）

致命的「水下虹吸」

因水下虹吸作用，墮江遊客的遺體一直無法打撈。王英頡解釋，虎跳峽江底的巨石會形成狹窄的水下通道，水流通過時，流速會驟增至江面流速的3～5倍，產生強大的負壓吸力。虹吸現象常常出現在水流的管道口、小橋的過水孔等地方。游泳池的排水口、激流的水下石縫，也是虹吸事故的高發地點。

他指出，水下虹吸比急流更可怕，「這是很多人不知道的隱形殺手」。在虎跳峽，一旦人體被水下虹吸吸住，任何掙扎和施救都是徒勞，「只會被愈吸愈緊」。

虎跳峽「發瘋石」附近。（紅星新聞）

藍天救援隊曾在四川多地的河谷中開展類似救援，但王英頡稱，此次虎跳峽事故的救援無法採用常規水域救援的技術和設備，「（成功率）純粹看老天，技術在這個（環境）面前毫無用處」，更坦言有時候更傾向於安撫家屬到下游去等待遺體浮出，或張貼啟事，請兩岸村民幫忙留意。

他提到，在峽谷激流中打撈潛水存在極高風險，「能從岸上操作絕不沾水」是激流救援的鐵律，尤其虎跳峽的容錯率幾乎為零，「潛水員下水後可能自身難保」。因此，在極端環境下放棄打撈並非冷漠，而是基於現實的理性選擇，一方面是強行打撈可能導致遺體破損，對家屬造成二次傷害；另一方面，救援人員的安全必須優先考量，不能為了打撈遺體讓救援者陷入險境。