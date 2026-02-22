8歲童隨家人出遊疑大風失足墮崖亡　事發地為未開放區域早已封閉

2月21日初五，雲南迪慶州香格里拉市，一名男童隨家人出遊時失足墮崖，躺在亂石堆中已無反應。醫護人員到場時，男童已因頭部重傷失去生命體徵，後證實遇難。當地文旅局與應急管理局證實，事發地是未開放區域，並非正規遊覽步道。



《極目新聞》報道，2月21日，網傳雲南迪慶州香格里拉市虎跳峽附近，一名男童失足墮下山崖。有網民稱，男童墮崖可能和山上的大風有關。

影片顯示，一名男童躺在遍布亂石的山崖底部，有大人爬下山後抱起他，但他並無動靜。目擊者一邊拍攝一邊與同行友人稱，「我看他頭上全是血，一直在滾（下山），可能多少都有點骨折」，其他目擊者則幫忙打電話叫救援。

男童躺在遍布亂石的山崖底部，有大人爬下山後抱起他。（抖音＠蔣峰）

當地一戶外領隊透露，事發地離當地最近的客棧不到3公里，是中虎跳峽一段野外的徒步路段。該路段1米多寬，當時山上風很大，男童不慎墮崖後，滾到20多米的山下，「我們趕到小孩身邊時，小孩趴在地上不能動，但還能哭出聲來」。隨後警方和醫護人員趕到，將男童接走。

該領隊稱，當時男童是跟隨家長，一行3人來遊玩，並沒有跟團。出事的是中虎跳峽一段野外路段，當地此前已封閉管理，不讓遊客進入徒步。

當地一戶外領隊稱，出事的是中虎跳峽一段野外路段，當地此前已封閉管理。（極目新聞）

另有目擊者稱，當時聽到有人大叫一聲，往懸崖邊一看就見到男童滾下山。救援人員趕到後才將男童抬到路面，男童的父親在一旁號啕大哭。

2月22日，虎跳峽景區工作人員稱，景區只開放上虎跳峽部分，該處沒有危險，22日也正常開放，但男童墮崖處並非虎跳峽。迪慶州應急管理局工作人員介紹，事發地並不在虎跳峽景區內，是附近的未開放區域。

有知情人士稱，醫護人員到場時，男童因頭部受傷嚴重已無生命體徵。（抖音＠蔣峰）

香格里拉市文旅局工作人員稱，聽說出事的是一名8歲男童，「沒救過來」，他們已接到家長的反映，後續問題在調查處理中。

另有知情人士介紹，醫護人員下午5時許到場時，男童因頭部受傷嚴重已無生命體徵，男童是跟隨父親、祖母來遊玩。