雲南虎跳峽「發瘋石」一遊客落水失聯　4日前一8歲男童在此墮崖亡

2月21日，一名8歲男童在虎跳峽失足墮崖遇難，4日之後，相同區域再出事故。有網民稱，2月25日，一名男性遊客在虎跳峽中斷的「發瘋石」落水失聯。虎跳峽鎮政府工作人員確認事件，表示該區域為未開發區，目前仍在搜救中。



有網民在小紅書發貼文表示，2月25日，虎跳峽發瘋石一人失足掉落。圖片中，有救護、消防及警察等人員在場。另有圖片顯示，一人掉落在山澗中。有網民在評論區稱，掉落的是一對情侶中的男方，不過目前生死未卜。

據《荔枝新聞》報道，虎跳峽鎮政府工作人員證實，25下午確有一人失足落水，該遊客為私自進入未開發區域，目前仍在搜救中。

公開資料，「發瘋石」位於中虎跳峽段「滿天星」礁石區，因金沙江奔湧至此形成巨大落差，呈現亂石穿空、驚濤拍岸的景觀特征。虎跳峽景區工作人員介紹，虎跳峽分上中下三段，目前開發的僅有上虎跳峽區域，中下段均為禁止入內區域，設有圍欄，強行前往後果自負。

雖為未開發區域，但虎跳峽「發瘋石」是行山愛好者的著名打卡景點之一。（小紅書）

據此前報道，2月21日，一名8歲男童曾在虎跳峽失足墜崖不幸遇難，其遇險路段正是昨日遊客落水的中虎跳峽未開發區域。