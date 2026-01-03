26歲男南太行野線行山從百餘米高崖墜亡　目擊者：有積雪，路面滑

1月2日下午2時30分許，南太行抱犢至西蓮未開發戶外徒步路線（野線）發生一起嚴重墮崖事故，一名26歲男性徒步者從百餘米高崖墜落，因頭部受重創當場遇難。



一名徒步者目睹了該男子墮崖的全過程，他告訴記者，當時現場一片混亂，許多人高喊有人墮崖並報了警。因近日南太行山區出現降雪，路面很滑，並且徒步登山的人也很多，通行難度極大，該男子可能是滑倒摔落崖底不幸遇難的。

網傳疑似男子墮崖地點。（網絡圖片）

據了解，事發路段為南太行知名野線，墮崖高度在150到200米之間，崖壁陡峭且無防護設施。救援從當天下午2時30分一直持續到3日凌晨3點才結束。墮崖男子1999年出生，山東人，是和兩個朋友一起來的。目前，男子家屬已經得知消息並趕到了事發地。

另一名在事發現場的領隊王先生稱，事發時間為2日下午2點30分左右，地點位於小明補給點前方500米左右的一處懸崖邊，墮崖者確定已經遇難了，有救援人員事發後趕到了現場，該地此前也發生過安全事故。

罹難者約100公斤 救援負責人：集結20餘名救援人員趕赴現場

救援現場負責人、衛輝斑馬救援隊隊長柴守勇介紹稱，遇難者為體重約200餘斤的男性。「事發後，我們集結20餘名救援人員趕赴現場，由於地形複雜，消防車等大型設備無法進入，只能徒步開闢救援通道。」

該徒步路線串聯晉豫兩省山地景觀，因未完全開發、風景原始成為行山客熱門選擇，但近年來已多次發生安全事故。

柴守勇表示。此次事故中，因墜崖高度大、遇難者頭部遭受致命創傷，雖救援隊伍及時響應，但已無生命挽回可能。

據悉，該徒步路線串聯晉豫兩省山地景觀，因未完全開發、風景原始成為行山客熱門選擇，但近年來已多次發生安全事故。

網民點睇：

應該重罰這群野徒步的，吃飽了沒事可以去大馬路上義務勞動，戶外生存能力為0的戶外一族。

令人唏噓！又是徒步穿越未開發的景區！

二十來歲，正是年輕的時候，就這樣沒了命，可惜！不管怎樣，對大自然起碼的敬畏之心得有。

