新加坡雙屍案︱女兒是劍橋博士母親過世後精神惡化，死時僅24公斤

2025年10月新加坡盛港一處組屋有住戶發現天花板滲出血水報警，警方在該住戶樓上的住宅中，發現一對父女的遺體。先是在凌亂的客廳發現48歲的徐娜，其遺體已經高度腐爛；接著在臥室發現74歲的徐寶路，調查顯示，兩人死亡時間相差約一個月。警方未在屋內發現任何闖入的痕跡或武器，並在客廳找到房屋鑰匙。



2026年3月31日，新加坡驗屍庭當地針對這對父女的死因展開研訊，並傳召警方調查官出庭供證，披露關於命案的更多細節。庭審信息顯示，由於父女遺體已經高度腐敗，死因無法精確判定，但徐娜死時體重僅剩24公斤，且身上沒有外傷，故推斷是飢餓與脫水致死。



48歲的徐娜（左）和74歲的徐寶路陳屍在家中。（紅星新聞）

據了解，徐娜一家來自中國東北，其父母早年移民新加坡，她則是在中學時期前來求學，徐娜成績十分優異，徐娜於2001年畢業於新加坡國立大學計算機系，2003年獲該校碩士學位，2008年取得英國劍橋大學博士學位，並於2009年至2012年間在法國國家數字科學與技術研究院擔任科學研究員。但在其母親王麗麗2016年離世後，徐娜的精神開始不濟。

鄰居曾反映，徐娜疑似患有精神疾病，平日依賴父親外出購買食物，曾有「我曾看見她邊走邊手舞足蹈，舉止有些異常，每次都由父親陪同外出。」

另據同住8樓的何女士回憶，該房屋原本住著一家三口，但2017年後便再未見過家中年長女性，她推測對方或已離世。此後，僅剩的父女二人愈發「閉門不出」，極少與鄰居互動。「那個男的每次出門都戴口罩、帽子，回來時手裡總提著兩包米，就算我主動打招呼，他也不理會。」

新加坡雙屍案︱天花板滲血水樓下鄰居報警 揭東北父女組屋內死亡

精神報告顯示女死者有幻聽 警方初步排除他殺

庭審公布的徐娜的精神評估報告則顯示，她有幻聽症狀。親屬指出，徐娜在2017年曾因懷疑食物被下毒而拒絕進食，警方認為這是被害妄想症的一種表現。

另外，2025年6月29日，徐娜曾出現在一家便利店。警方當時與她溝通困難，她不記得住家地址，而她的易通卡（新加坡市民通用的儲值卡）餘額也只有5元多。

至於這對父女的離世時間，通過屍檢無法精確估出，只能根據時間線推算出父親在6月3日後不久離世。記錄顯示，他生前沒有已知疾病。女兒徐娜的死亡時間推算過程顯示，徐娜至少2025年8月30日仍在世。

警方表示，在徐娜家中沒有火爐，親屬認為是徐寶路為了確保女兒安全才移除的。另外，冰箱內只有調味料，沒有熟食，但屋內仍有水電供應。

鑒於徐娜的嚴重精神問題，包括認為食物被下毒的被害妄想，以及她的飲食起居和經濟上完全依賴父親，無法獨立生活，警方排除他殺的可能。驗屍庭法官將在5月15日發表研訊結論。