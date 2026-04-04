南京女大生被男友殺害　父親6年後仍走不出傷痛：人心都是肉長的

2020年7月，剛拿到大學畢業證6天的女孩李倩月（小名「月月」），被男友洪嶠從南京遙控誘騙至雲南西雙版納勐海縣一處山林中，然後由另外兩名男子殘忍殺害並埋屍。案件因情節離奇而轟動一時。2023年，兇手洪嶠已經被判死刑並執行，但至今月月的父母仍未走出傷痛，月月的母親甚至因此患上了抑鬱症，父親也時常彈起往事就紅了眼眶，「沒有什麼鋼鐵人，人心都是肉長的。很難完全走出來，這不太現實。」



《極目新聞》在今年的清明節前夕去拜訪月月的父親李勝，李勝準備去女兒的墓園提前訂了花。在鎮上開花店的顧女士收到李勝訂花的電話，她很快用粉玫瑰、紫羅蘭、滿天星、向日葵做好一束花。她說最近幾年，李勝每逢節日或女兒生日，都會來她店裡買花送給女兒，「我們看著他老了很多，白頭髮也多了。」

顧女士的店裡有白色和黃色的菊花，但李勝沒要，他說，「月月愛美，我給她選的都是她生前喜歡的花」，來到小鎮邊緣的墓園，他將花束放在女兒墓前，低頭凝視著墓碑上女兒的照片。這張照片也是李勝選的，是他覺得女兒最漂亮的一張，「希望她在那邊也一直漂漂亮亮的。」

在鎮上或縣城裡，有時會有陌生人認出李勝，友善地和他打招呼，他坦然回應。「我打贏了官司，讓兇手得到了應有的懲罰。而且我沒有拿那三家（三名兇手）一分錢，所以腰桿能直起來，在家鄉父老面前也能抬起頭來。」

李勝現在看淡生活中的一切，他用「通透」來形容自己現在的心境，「往後餘生過好每一天，就是我們的追求，也是對孩子的告慰。」

案情回顧：南京女大學生雲南失蹤24日 警方證實其遭男友誘騙出遊殺害埋屍

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48歲那一年，李勝失去了唯一的女兒，月月當時還不滿22歲，領取大學畢業證6天後突然失蹤。李勝回憶，2020年7月3日，月月到學校領取了畢業證，發在家庭群里和父母分享。當時因疫情緣故，各大航空公司大量減少航班，也暫停了空乘招聘，她就在南京臨時找了一家服裝店上班。

7月9日月月步出她在南京的住處後就突然和家人失去了聯絡。（極目新聞）

7月10日至11日，李勝夫妻發現聯繫不上女兒，電話打不通，微信發消息也不回。李勝聯繫了月月的男友洪嶠，洪嶠表示不知道，還說兩人吵架了，月月拿走了他5萬元錢後就消失了。

心急如焚的夫妻倆來到南京，在女兒可能出現的地方四處尋找，還報了警。警方查監控發現，7月9日上午，月月穿著不合季節的外套、戴著口罩、背著包出了住處；再往後查，她乘坐當天的飛機到了雲南昆明，然後又轉機到了西雙版納。當晚9時16分，她出現在西雙版納勐海縣一個檢查站，這裡鄰近中緬邊境，距南京近3000公里。

2020年8月4日，勐海警方發布通報，案件真相大白：洪嶠與另外兩名男子張晨光、曹澤青合謀，張、曹二人前往勐海縣，於7月9日晚將月月誘騙至一處山林中殺害並掩埋，三人均在南京落網。

月月遇害的樹林。（網絡圖片）

此後，李勝從警方處得到了更多的案件細節：洪嶠早就萌生了想要殺害月月的想法，說是因為兩人在感情上存在衝突；洪嶠在南京遙控兩個「小弟」作案，整個殺害過程被偽裝在一起所謂「軍事行動」的外衣下，月月一直以為是去執行一項「秘密任務」；當晚，月月被張、曹二人的電筒燈光指引進入黑暗的山林，走到一處事先挖好的坑點附近，被二人按預先演練的步驟擰頸殺害；二人作案次日飛回南京，把存有作案視頻的存儲卡交給洪嶠。

李勝難以接受，僅僅因為感情問題，女兒就會遭到如此殘忍的殺身之禍。他開始認真瞭解洪嶠。他是南京人，家庭條件不錯，喜歡軍事，曾說自己從事「保密」工作，但其實並無正當職業。在他看來，月月是被洪嶠精心包裝的外表所蒙騙，兩人因此才交往；而張、曹二人同樣是出於對洪嶠的崇拜，才甘心成為任其驅使的「小弟」。

在他看來，月月是被洪嶠精心包裝的外表所蒙騙，兩人因此才交往；而張、曹二人同樣是出於對洪嶠的崇拜，才甘心成為任其驅使的「小弟」。

2023年「南京女大學生被害案」主犯洪嶠被執行死刑。（圖 / 新京報）

不願拿兇手一毛錢 月月父親：我只想他判死刑

「有因才有果，另外兩人一開始並不認識月月，是通過洪嶠認識的。」從情感出發，李勝希望對三人都判處死刑，但他也說這難度很大：「常言說一命償一命，我一個平頭老百姓，沒法做到讓三命償一命。洪嶠雖然沒有親自動手，但他是策劃者、指揮者和資金提供者，如果只能判一個死刑，必須是他。」

在等待案件開庭的日子，李勝似乎在和一張看不見的大網進行戰鬥。他收到有人傳話，說只要簽下諒解書，就能拿到數以百萬元計的賠償，他堅決拒絕。李勝還回憶，有人來西安豐鎮糧站找他，他躲起來不見，後來對方去了縣城的小區，也沒能進他家門。對方於是把銀行卡放到小區門衛那裡，打電話告訴李勝裡面有「百十來萬」，他也沒去拿。

李勝女兒月月。（極目新聞）

李勝說，「如果收了錢，簽下諒解書，那樣兇手就不會被判死刑，我們怎麼對得起女兒喊的每一聲爸爸媽媽？」

為了尋人和開庭，李勝和親友們多次從江蘇趕到雲南邊陲，往返機票和食宿花銷巨大，夫妻倆根本承擔不起。李勝接受了親戚們的資金幫扶，也接受了好心網友的捐贈，卻堅決不要兇手家屬的一分錢。雖然夫妻倆也曾提出了15萬元的刑事附帶民事訴訟賠償請求，但那是為了能以原告的身份參與案件庭審，否則只能以證人身份旁聽；而2022年1月28日一審開庭時，夫妻倆當庭放棄了賠償請求，只希望判處洪嶠死刑。

2022年7月7日，西雙版納州中院作出一審判決，三名罪犯均犯故意殺人罪，洪嶠被判處死刑，張晨光、曹澤青被判處死刑緩期二年執行。案件歷經二審並維持原判，2023年5月7日，洪嶠終被執行死刑。李勝夫妻再次來到勐海的案發地，順著台階爬上山，一遍遍呼喊女兒的名字。

南京女大學生被殺案一審宣判 男友被判死刑

李勝夫妻在案發地祭奠女兒。（極目新聞）

想女兒時就半夜去陽台抽煙 坦言很難完全走出來：沒有什麼鋼鐵人，人心都是肉長的

李勝的妻子仍無法走出痛失愛女的陰霾，抑鬱症吃過藥也不見好，長年胸悶氣短，有時會無端朝丈夫發脾氣。2024年退休後，她住在縣城的小區里，每天有一群要好的朋友陪著，打打牌能消磨時光，讓她暫時忘掉傷痛。

認識的好友都會說李勝堅強，有時他也覺得自己幾乎走出喪女的悲痛了，「人生已經度過最困難的時期。」但說起往事，他也常常會突然紅了眼眶，「沒有什麼鋼鐵人，人心都是肉長的。很難完全走出來，這不太現實。」

李勝無法割捨關於女兒的記憶，換手機時，他請人將舊手機里的信息都轉了過來，包括和女兒的微信聊天記錄，那是他最放不下的念想。女兒生前的朋友，李勝也和不少人保持聯繫，看到她們，彷彿也看到了女兒的影子。

月月有個從小玩到大的閨蜜，月月遇害後她變得更加孤獨，28歲了也沒找男朋友，李勝懷疑與月月被害給她造成的心理創傷有關，又不敢正面詢問，「但我希望她能走出來，等她結婚時，我要包個大紅包。」

月月照片被撕下的痕跡。（極目新聞記者肖名遠攝）

那個在飛機上與月月鄰座，後來為破案提供了關鍵線索的雲南保山女孩，李勝更是一直感激在心。2025年11月女孩結婚，李勝千里迢迢趕到雲南，現場見證並祝福。此外，月月生前打工的南京服裝店老闆娘，也和他們一直有聯繫，還時常會給李勝的妻子寄些新衣服。

打官司那兩年，李勝在短視頻平台積累了20餘萬名粉絲，他也曾嘗試直播帶貨，緩解經濟壓力。但試過幾次之後他就放棄了，「不是那塊料，不如好好上班。」他還記得，在直播間遇到過一個有心事的女孩，他告訴她回家時要喊聲爸爸媽媽，抱一抱他們。

李勝現在每天仍照常上班。（極目新聞）

另一些同樣遭遇不幸的人曾向李勝求助，比如成都家門口被害女子王紫雅的媽媽，還有重慶墮亡小姐弟的外婆。他都爽快地應承了下來，並在短視頻平台為她們的案件發聲，「我知道她們打官司的不容易。」他還加入了貴州省鄉村振興基金會，幫忙做公益宣傳，他說今後要多做善事。

《極目新聞》文末寫道，想女兒時，李勝會半夜去陽台抽煙。他糾結地說，女兒性格像他，膽子大，做什麼都不害怕；可正因為這樣，才會孤身被騙到千里之外遇害。他還記得，2020年上半年月月因疫情在家居留，一家三口一起做飯，在陽台上玩牌。如今回想起來，他嘴角會不自覺地浮現笑意。

想女兒時，李勝會半夜去陽台抽煙。他糾結地說，女兒性格像他，膽子大，做什麼都不害怕；可正因為這樣，才會孤身被騙到千里之外遇害。

李勝說他還記得，月月3歲前，一直是在他的臂彎里睡覺的。那時妻子曾問他要不要二胎，他堅決表示，生一個就夠了。他還記得，1998年那個秋天的艷陽下，自己把出生不久的月月從醫院抱回家。在路上，街坊們問孩子是男是女，他帶著驕傲，笑呵呵地大聲回答：「是個女孩。」