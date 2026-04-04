廣州兄妹清明拜山母墳離奇消失　揭遭村民挖骨遷墳法院判賠2.8萬

清明時節本是後輩緬懷先人之時，但廣州一對曾氏兄妹去掃墓時，發現母親墳墓無故消失，報警後才知有人修葺自家祖墳時，因靠近曾母的墳墓，便私自將亡者遺骨挖出遷往別處，並侵佔原址。最後曾氏兄妹訴至法院，法院審理後，認定對方即使無惡意但仍構成侵權，判賠2.8萬元人民幣（約3.19萬港元）。



一名北京市民正在擦拭逝去親人的墓碑。（京華時報）

《廣州日報》4日報道，廣州市白雲區曾氏兄妹某年清明期間前去掃墓時，發現母親的墳墓憑空消失，兩人報警。調查後發現，曾母的墓地被張三（化名）親人的墓地侵佔，對方甚至沒有通知曾氏兄妹，便私自將其母遺骨挖出並遷移他處。

隨後，曾氏兄妹曾多次與張三協商溝通將母親墓地恢復原狀，但對方完全不願配合，甚至辯稱，自家祖墳與曾母墓地相鄰，修葺期間發現旁邊有座墳，曾詢問村民但無人認領，所以才將墓地遷移其他地方，還強調遷移時已將曾母骨灰盒妥善移置，並為新址砌磚圍護。

祭祖掃墓是清明節習俗。（央視）

面對張三的無賴行徑，曾氏兄妹決定將他告上法院。最後，廣州市白雲區人民法院審理後認為，即便「不知情」或「無惡意」，但擅自遷移、破壞、侵佔或改建墓地的行為也可能構成侵權，最終判處張三賠償曾氏兄妹經濟損失2萬元人民幣（約2.28萬港元）、精神損害賠償金8千元（約9102港元）。