廣東菜園驚現「異形淮山手」還有指甲嚇壞老翁 有人出8000元收購
撰文：羊城晚報
出版：更新：
近日，廣東揭陽一老人在自家菜地挖出形狀酷似人手的「淮山手」，當場被嚇了一跳。
3月17日，老人的女婿黃先生告訴記者，挖出的山藥全部都是直直的，只有這一根是異形，幾個老人都嚇了一跳，幾十年都沒有見過這樣的東西。
異形淮山神似人手，網民出價八千收購▼▼▼
+2
黃先生將這根異形「淮山手」拍成影片發到網上後，不少人想要高價收購，甚至有人出價8000元人民幣，但都被黃先生婉拒，他表示目前還沒想好如何處置這根淮山。對這隻造型奇特的「淮山手」，網民也是議論紛紛。
據悉，淮山（山藥）的外形多變是很常見的現象。它的塊莖在地下生長時，會受到土壤硬度、石塊、根系等外界因素的影響，生長方向和形態會發生改變，偶爾就會出現這種酷似動物、人體器官的 「異形」 淮山。
雖然外形奇特，但它的口感和營養價值和普通淮山並無區別。
延伸閲讀：日本清潔工打掃倒閉商店發現「破爛玩具」 轉手拍賣狂賺23萬元
+5
大馬男「42顆牙」創健力士世界紀錄 比常人多10顆 驚人X光照曝養箭豬拔刺17年！四川男曝每斤刺售價 藥用價值高可製多樣工藝品日95歲婆婆打工70年拒退休 獲健力士認證 超狂工作技能震驚網民20美金變200萬！男子加油站隨手亂買刮刮樂 獎金翻10萬倍中頭獎河北小豬本是過年加餸菜 靠1技能撿回一命 網笑：技能改變命運