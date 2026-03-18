廣東菜園驚現「異形淮山手」還有指甲嚇壞老翁　有人出8000元收購

近日，廣東揭陽一老人在自家菜地挖出形狀酷似人手的「淮山手」，當場被嚇了一跳。



3月17日，老人的女婿黃先生告訴記者，挖出的山藥全部都是直直的，只有這一根是異形，幾個老人都嚇了一跳，幾十年都沒有見過這樣的東西。

異形淮山神似人手，網民出價八千收購▼▼▼

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黃先生將這根異形「淮山手」拍成影片發到網上後，不少人想要高價收購，甚至有人出價8000元人民幣，但都被黃先生婉拒，他表示目前還沒想好如何處置這根淮山。對這隻造型奇特的「淮山手」，網民也是議論紛紛。

據悉，淮山（山藥）的外形多變是很常見的現象。它的塊莖在地下生長時，會受到土壤硬度、石塊、根系等外界因素的影響，生長方向和形態會發生改變，偶爾就會出現這種酷似動物、人體器官的 「異形」 淮山。

雖然外形奇特，但它的口感和營養價值和普通淮山並無區別。

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