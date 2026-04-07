CBA球星郭艾倫遭「入股」詐騙慘失千萬人仔　曾拍短劇宣傳反詐騙

近日，內地CBA球星郭艾倫及其家人疑似遭遇一起數額較大的熟人詐騙案，涉案金額接近千萬元人民幣。目前，郭艾倫家屬已就該事件向公安機關報案。



郭艾倫。（微博）

據《體壇週報》報道，據知情人士透露，嫌疑人系郭艾倫身邊好友，以「投資入股」為名誘導其轉賬近千萬元。轉賬後，該嫌疑人一度失聯，資金去向不明。目前，公安機關已正式立案，案件仍在進一步偵辦中。

公開資料顯示，郭艾倫（Allen Guo），男，1993年11月14日出生於遼寧省遼陽市，中國籃球運動員，司職控球後衛，畢業於東北大學，現效力於CBA廣州龍獅籃球俱樂部。

今年3月，他在對陣山東男籃的比賽中遭遇左膝前交叉韌帶撕裂重傷，賽季報銷。如今他又遇到詐騙事件，可謂禍不單行。

值得註意的是，2021年，當時還在遼寧男籃打球的郭艾倫曾與老隊友邊強拍過一條反詐宣傳短劇，劇中邊強飾演了一位上當受騙的受害者，而郭艾倫則與警方一起給大家科普了相關的騙局。