按摩師扮華爾街金融高管 　靠賣「神級期貨軟件」騙滬富婆1500萬

在一些「高端會員制俱樂部」裏，身份與信任往往被簡化為一張昂貴的門票。2024年，一名兼職推拿師竟化身「華爾街金融高官」，憑藉一款毫無實際功能的「神級期貨軟件」，從多名高端會員手中騙取超過1500萬元（人民幣，下同）。



據《看看新聞》報道，2024年7月，上海浦東一間高端俱樂部的沙龍上，一名約50歲、名叫「馮裕程」的男子自稱從華爾街歸來的金融高管，更是該俱樂部的聯合創始人。現場更有一名「徒弟」在旁不斷吹捧，指師傅炒期貨技術高超。

一名約50歲、名叫「馮裕程」的男子自稱從華爾街歸來的金融高管。（看看新聞）

俱樂部內不少會員對炒期貨感興趣卻不懂門路，馮男的出現猶如「及時雨」，眾人紛紛放下戒心上前請教。但馮男並未講解期貨原理，而是推銷一款號稱從美國引進、屬於華爾街頂尖水平的「期貨量化交易軟件」，聲稱只要購買軟件並投入資金，即可「躺着賺大錢」。但軟件索價驚人，全自動版售368萬元，半自動版亦需數十萬元。

馮男推銷的軟件索價驚人，全自動版售368萬元，半自動版亦需數十萬元。（看看新聞）

軟件僅為普通插件，三女豪擲800萬中伏

面對「穩賺不賠」的誘惑，多名會員紛紛上當。其中，上海的蔣女士先花60多萬元購入半自動版試水；秦女士及李阿姨更分別斥資數百萬元購買軟件，三人合共投入超過800萬元。

然而，當她們真正使用時，才發現該軟件只是在正規期貨軟件上加裝了幾個插件，根本沒有自動盈利功能，並且全程需由馮男在旁指揮操作。不久之後，眾人投入的資金全數虧損，始驚覺受騙，隨即報警求助。

受害人發現該軟件只是在正規期貨軟件上加裝了幾個插件，根本沒有自動盈利功能。（看看新聞）

此外，馮男為李阿姨操作期貨賬戶期間，聲稱自己有一名美國徒弟欲借用其賬戶炒股，並已先行存入260萬元。不久後，他聲稱該筆款項已賺取420萬元利潤，要求李阿姨將本金連同盈利共680萬元提取現金交給他。李阿姨一時不虞有詐，全數照辦。

為逃避追查，馮男全程要求現金交易，更要求受害人刪除所有涉及現金往來的聊天記錄，反偵查意識極強。惟百密一疏，他曾透過銀行卡收取200多萬元轉賬，這筆記錄最終成為定罪關鍵證據。

騙徒豪擲六萬買「創始人」頭銜，涉案1500萬已被捕

警方調查揭發，所謂的「馮裕程」只是化名，其真名為馮煜，早年曾因非法經營罪入獄。他根本沒有固定工作，真實身份是一名兼職推拿師，靠替人按摩維生。

至於「俱樂部聯合創始人」的頭銜，是其支付59,800元現金獲得的，目的就是為了在高端圈子中偽裝自己，方便向會員行騙。經警方核查，馮煜合共詐騙超過1500萬元，目前已被依法逮捕，將面臨法律嚴懲。

馮煜合共詐騙超過1500萬元，目前已被依法逮捕，將面臨法律嚴懲。

警方提醒市民，「穩賺不賠」、「天價盈利軟件」等說法皆是騙子慣用伎倆，無論對方如何吹噓背景，但凡涉及大額投資，務必提高警覺。