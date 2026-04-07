奪命智能貓砂盆　上海貓咪卡12小時活生生夾死　香港網購平台有售

4月2日，一名上海網民發帖文稱，自己的寵物貓被電動智能貓砂盆夾死，引發大量關注。據悉，涉事貓砂盆為天貓、京東網店「鳥語花香寵物」的智能貓砂盆產品，名為「神舟C1智能貓砂盆」，目前在香港網購平台亦有售賣。



該網民稱，3月15日晚9時許她回到家，發現家里的寵物貓「元寶」下半身被卡在自動貓砂盆的集便盒里，身上有一道明顯的勒痕，渾身僵硬已死亡。

他通過自動貓砂盆的App數據發現，當天上午9時許貓咪進貓砂盆上廁所後，在貓砂盆中停留時長超過1小時未離開。當天上午10點24分左右，數據顯示集便盒已滿，一直到晚上被發現，「『元寶』可能卡在里面接近12小時了。」

上海小貓被卡貓砂盆內12小時死亡。

上海小貓被卡貓砂盆內12小時死亡。

據悉，這款貓砂盆為網店「鳥語花香寵物」的智能貓砂盆產品，名為「神舟C1智能貓砂盆」，機器為開放式大空間設計（70L），特色為9L大容量集便倉，並支持智能App控制。網店官方帳號的介紹中寫道，神舟C1採用多重安全防護機制，敞開式入口即便在旋轉清理過程中也始終敞開，防止運轉時誤夾貓咪。

「神舟C1智能貓砂盆」在內地平台的價格大約在人民幣2300元左右。除內地網店平台外，這款產品在香港HKTV Mall、CityLink等平台亦有發售，價格因平台折扣約為港幣1899至2899不等。

《紅星新聞》報道稱，4月3日，該店舖客服表示，就此事公司已成立專項小組跟進，但雙方尚未就解決方案達成一致。目前，該品牌的天貓店舖已無法搜索到涉事同款產品「神舟C1智能貓砂盆」。

針對此事，「鳥語花香寵物」在官方賬號發布《關於寵物貓砂盆事件的回覆》。回覆稱，3月15日接收到用戶反饋的信息，公司第一時間成立專項小組進行跟進，在取得用戶同意的前提下，公司將涉事設備取回進行實驗室檢測，並於3月24日與用戶進行溝通，上門開展使用場景還原及初步原因分析工作。

上述回覆提到，設備取回後，公司研發團隊已第一時間介入，對設備運行狀態及相關數據進行全面檢測分析，並在實驗室環境下持續開展測試與覆現驗證。「截至目前，設備整體運行狀態正常，核心元器件未發現異常情況，相關檢測工作仍在持續推進中。」

回覆還提到，在2026年3月27日相關檢測尚未完全結束的情況下，公司已主動向用戶提出階段性關懷方案，旨在盡最大努力保障用戶權益，降低損失。但遺憾的是，雙方目前尚未就該方案達成一致。後續公司擬將此款貓砂盆剩餘庫存進行抽檢，以確保各方權益。