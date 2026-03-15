深圳鯤鵬徑一號橋：全國首座「動物天橋」有豹猫出沒！

在深圳福田中心區，有一座橫亙兩山的通道──深圳鯤鵬徑一號橋，因為被外交部點讚成為焦點。



深圳鯤鵬徑一號橋橫跨梅林山與銀湖山，兩座山原本相連，卻因為九十年代城市發展而分開。時隔近三十年，兩山不但得以重新「縫合」，還成為全國首座「人與動物和諧共生」的生態廊橋，有「動物天橋」之稱。究竟兩座山何以先分後合？又如何吸引稀有動物出沒？



連接梅林山與銀湖山的深圳鯤鵬徑一號橋，橫跨車流不息的深圳中軸線核心交通大道──梅觀路，是深圳新建的一座生態廊橋。

外交部發言人林劍在海外社交平台點讚，帖文中寫道，「鯤鵬徑一號橋橫跨公路，連接中國深圳境內兩座山脈，為當地動物自由活動和覓食提供了便利。橋面上還舖設有本土植被，形成一個專門的棲息地。 」

上世紀90年代發展深圳 開山闢路 影響自然生態

這座「動物天橋」，有它的傳奇故事。

時光倒回至上世紀90年代，因為發展深圳，聯通南北，需要於梅林山與銀湖山中間，開辟道路建造梅觀高速路（即今天的梅觀路），棲息於兩山的野生動物從此分隔，無法覓食、遷徒，大自然生態受到嚴重影響。

至2022年，深圳啟動「山海連城」計劃，經過國土空間規劃評估，識別到這一個生態缺口後，決定在此架建一座橋，將兩座山「縫合」 。

深圳鯤鵬徑一號橋跨徑達60米，闊度達48.4米，創新採用裝配式建造方式，是全國首座大跨度裝配式「鋼管混凝土組合拱肋-疊合板橋面結構」的生態廊橋 。（視覺中國／當代中國授權）

要在繁忙的公路上架建一座拱橋並不容易，需要考慮如何在不影響道路交通、山體結構下進行架建工程。

考慮到動物體型龐大，團隊邀請了中國工程院院士進行優化，創新採用裝配式建造方式，像搭積木一樣建橋，有效降低用鋼量，打造出全國首座大跨度裝配式「鋼管混凝土組合拱肋-疊合板橋面結構」的生態廊橋 。

2023年12月30日，「鯤鵬徑一號橋」順利貫通。時隔28年，兩座大山終於再度重逢。

鯤鵬徑一號橋 九成還原野外山林模樣

鯤鵬徑一號橋最引人注意的，是為野生動物精心設計的生態空間。

大橋供人行走的，只有一成以紅磚覆蓋的路面，其餘九成，則按照原始山林模樣，還原自然生態。

設計團隊以「霧森系統」模擬山林溫濕條件，成功培育了80多種鄉土植物及鳥飼蜜源，並營造了常綠闊葉林、灌草叢、池塘濕地三大自然生態系統 。

考慮到豹貓喜歡躲在石頭下面，設計師在鯤鵬徑一號橋上特意放置一些石頭，同時種植了野生小動物喜歡吃的多種花香類、漿果類植物；此外亦設置砌石通道，方便鳥類滑行 。

為了防止市民走進原始山林空間，橋上還特別以植物架起一道軟隔離帶，將動物通道與人行步道清晰分離，確保野生動物的生活區域不會受到影響。

別的大橋在晚間都有光亮的照明系統，鯤鵬徑一號橋卻沒有。橋上晚間嚴格開啟「動物暗夜保護模式」 ，採用低空照明，最大限度減少兩山野生生物夜間活動的干擾 。

為了進行監測，廊橋搭建了多維智慧監測系統，全天候監測橋樑、行人、動物活動和氣候變化，適時優化調整，確保廊橋安全。

鯤鵬徑一號橋 成功捕捉豹貓等野生動物身影

經過一番的功夫後，鯤鵬徑一號橋很快便成功吸引野生動物出沒。

建成後僅23天，橋上的紅外線相機便首次捕捉了國家二級保護動物「豹貓」的身影。鏡頭中，這隻皮毛斑斕的小傢伙悠然穿行，享受着這條人類為它們打造的「秘密花園」 。

深圳鯤鵬徑一號橋啟用僅23天，便開始捕捉到野生動物的足迹。圖為紅外線相機監察到豹貓(左)及野豬(右)在晚間出沒。（圖片來源：大灣區之聲視頻截圖）

此後，紅外線相機數百次記錄下野生動物行走的影像：野豬媽媽帶幼崽探頭探腦地過橋，馬騮在橋上嬉戲，各種鳥類在灌木叢中棲息覓食等。截至2025年，監測到的動物通行紀錄已超過240餘次，昔日斷點的生態植被恢復面積達到2.2公頃 。

如今，鯤鵬徑一號橋不僅修復了生態斷點，更使深圳「山海連城」計劃中「五園」——梅林山、銀湖山、筆架山、蓮花山、中心公園實現互聯互通，串聯起活力商圈與幸福社區。

鯤鵬徑一至三號橋相繼貫通 深圳積極打造宜居城市

鯤鵬徑一號橋於2023年貫通後，鯤鵬徑二號及三號橋亦於2025年正式落成，進一步將銀湖山郊野公園與紅崗公園等緊密連接，破解了長期以來因玉平大道、寶崗立交等交通幹線造成的生態阻隔。深圳正積極修復城市發展留下的生態斷點。讓城市成為更「宜居、宜業、宜遊」的城市。

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