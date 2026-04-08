今年首個強颱森拉克最快本周五形成？預測路徑曝光

據氣象預測，位於太平洋深處的颱風胚胎「90W」正在快速發展，將在本周加強為4號颱風「森拉克」，部份路徑預測指出，「森拉克」將向西北偏西移動。目前，該颱風距離廣東沿岸及香港較遠，整體而言影響幾率小。



【颱風 / 森拉克 / 超強颱風 / 香港天氣 / 天文台 / 預測路徑】踏入4月，西北太平洋的熱帶氣旋活動開始變得活躍。據氣象預測，今年第4號颱風「森拉克」（Sinlaku）即將生成，更有機會發展成今年首個「超強颱風」，引起大眾廣泛關注。

「90W」將在本周加強為4號颱風「森拉克」，路徑估拋物線轉向。（Facebook@天氣職人-吳聖宇）

今年第4號颱風「森拉克」將生成。（微博@中國氣象愛好者）

預計本周形成颱風「森拉克」 發展潛力大

台灣氣象分析師吳聖宇指出，「90W」最快在今明兩日演變為熱帶性低氣壓，在周五到周六（10日至11日）增強為今年第4號颱風「森拉克」。針對該潛在颱風的強度與路徑，吳聖宇提到，不排除會演變成規模龐大且實力強勁的颱風。

路徑上，預計會以拋物線的方式進行轉向，不過目前預報對於轉向的具體位置仍存在極大分歧，誤差範圍也相對較廣。

路徑預測多樣 整體對港影響幾率小

有內地氣象愛好者預測，「森拉克」從太平洋形成後，大概率會先西行後北上，最終在日本以南洋面「自生自滅」，對華南地區沒有直接影響。微博「weather愛好者」根據Google FNV3模型預報推測，未來颱風將總體北上。也有個別預測認為，可能會偏西到巴士海峽靠近台灣。

4月8日16時，亞洲東部氣象衛星圖。（香港天文台）

目前，「森拉克」距離廣東沿岸及香港仍有距離，整體而言，對香港及內地造成直接影響的幾率較小。

本港天文台指隨着偏東氣流逐漸被一股偏南氣流取代，同時受高空反氣旋影響，本周後期華南沿岸天色好轉，日間炎熱。偏南氣流會在下周初至中期持續為華南沿岸帶來炎熱的天氣，到下周二（14日）至四（16日）市區氣溫介乎25至29度，大致多雲，日間部分時間有陽光及炎熱，局部地區有一兩陣驟雨。