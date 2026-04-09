岳陽男提攜好友卻因未幫找女友遭伏擊　兇手無悔意當庭自稱受害者

2025年5月，湖南岳陽30歲的朱某在自家樓下的地下停車場，被從小認識的朋友徐某用槍形發射器擊發鋼珠射殺。

受害人家屬朱女士稱，朱某生前曾多年資助並安排工作給徐某，但對方因自幼身體殘疾性格偏激，將生活不如意及相親未果歸咎於朱某。

2026年4月8日，該案在岳陽市中級人民法院一審開庭。朱女士透露，徐某在庭上毫無悔意，法院未當庭宣判。



《揚子晚報》報道，起訴書顯示，徐某兒時玩鞭炮被炸斷數根手指，長期具有自閉和輕生念頭。2018年至2022年，朱某幫徐某外出打工，先後安排徐某到自己經營的服裝店工作，期間，徐某認為找到女友能夠重燃生活的希望，朱某表示願為其介紹女友，徐某遂將生活的希望寄托於此事之上。截至2024年，徐某因結交女友無果而對未來喪失信心，同時遷怒於朱某並萌生將其殺害的念頭。

2025年5月，湖南岳陽30歲的朱某在地下停車場，被從小認識的朋友徐某用槍形發射器擊發鋼珠射殺。圖為案發現場。（中國新聞周刊）

2024年5月至2025年4月，徐某自製可擊發銅珠的槍形發射器，並多次在老家附近進行擊發實驗。2025年4月至6月，徐某攜帶該槍形發射器多次前往朱某的住所附近蹲守以伺機作案。

2025年6月26日下午2時許，徐某在朱某住所的地下停車場，趁其不備從後方持槍形發射器朝朱某頭部擊發一枚鋼珠，朱某受傷倒地後，他再向對方的背部擊發一枚鋼珠，隨後當場丟棄兇器，並按事先計劃的路線逃至常德。

小區物業人員發現朱某倒在血泊中後立即報警，救護人員到場後，發現朱某因傷勢過重已死亡。經法醫鑑定，朱某頭胸部損傷符合散彈槍彈創特點，符合因頭胸部散彈槍彈創致重型開放性顱腦及胸部損傷而死亡。同日，徐某在常德市武陵區被捕，到案後對其殺害朱某的犯罪事實供認不諱。

遇害者所居住小區負一樓的電梯口。（極目新聞）

兇手徐某。（影片截圖）

2026年4月8日，該案在岳陽市中級人民法院一審開庭。庭審結束後，受害人家屬朱女士稱，徐某不認為他的所作所為是犯罪，反而聲稱自己是受害者，「可以說是毫無懺悔的意思」。

朱女士表示，徐某幼時被鞭炮炸斷手指，卻將此事怪罪在朱某身上，「責怪我弟弟當時沒有帶他出去玩。這根本就是無稽之談。反倒是我弟弟白手起家做生意有些起色之後，還給一直賦閒在家的徐某安排工作」。

朱女士稱，弟弟安排徐某到服裝店上班後，對方從不珍惜機會認真工作，反而好吃懶做，還對女店員吹口哨，「後來實在沒辦法，我們就在2022年年底把他送回家了，從這之後他還給我弟弟發信息威脅說要殺了他。這簡直就是典型的『農夫與蛇』，希望法院可以重判兇手！」