誤會孫女被毆打　爺爺報復砍傷6歲女童　法院判故意殺人無期徒刑

2024年12月，上海一間小學內，7歲女童王某某與同學嬉戲打鬧時受傷，不幸磕到牙齒牙齦出血。王某某的爺爺誤以為孩子在學校被欺負毆打，數日後持刀到校門口，將6歲女童項某某砍至重傷。近期，法院一審宣判，王某某的爺爺因故意殺人罪被判無期徒刑；女童項某某的家人也將對校方提起民事索賠。



女童校內打鬧誤傷 家長致歉事件難平息

據《紅星新聞》報道，事發於上海松江區古松學校，2024年12月6日12時許，被害人項某某（6周歲）與被告人王某學的孫女王某某（7周歲）在學校走廊上嬉戲打鬧，後同班同學李某某（6周歲）、趙某某（7周歲）加入項某某一方。因上課鈴響雙方停止打鬧，爭相返回教室時，王某某為擺脫項某某的拉拽，磕碰在教室門框上致牙齦出血。

項某某的母親周女士展示微信聊天記錄截圖，顯示2024年12月6日17時47分，王某某的母親在班級群發消息告知項某某和李某某的家長稱：「今天，我家王某某回來說你們家孩子把我家孩子按在地上打，一直打到上課，牙都出血了。」

周女士稱，她們一度以為真的是項某某毆打了王某某，「我們後來也道歉了。」但從庭審公布的監控影片可見，4個孩子只是在走廊嬉戲玩耍。由於種種誤解，當時被傳播成了「3個孩子毆打另一個孩子」的事件，激化了對方家長的情緒。

事發於上海松江區古松學校。（網絡資源圖）

傷者爺爺買刀報復 校內砍傷6歲女童及其奶奶

判決書顯示，2024年12月8日13時許，女童王某某的爺爺王某學在農貿市場購買了一把菜刀。同年12月9日，班主任朱某某對項某某、李某某、趙某某進行批評教育並通報三人家長，李某某父親及項某某父親於當日在班級聊天群組內公開道歉。當日17時許，王某學在校門口找到項某某的奶奶周某某討要說法，周某某表示會轉告項某某父母。但王某學仍心存不滿，萌生報復歹念。

同年12月11日16時50分許，王某學隨身攜帶事先購買的菜刀，在古松學校操場大門西側約20米處的非機動車車道上，再次找到項某某及其奶奶周某某，王與周發生口角。王某學當即持菜刀對項某某的頭部連續砍擊多次，項某某以手護頭，致頭部、手部多處受傷，周某某在阻攔過程中亦遭到砍擊受傷。護校人員和群眾聞訊後上前圍堵喝止，奪下王某學手中菜刀，民警將其當場抓獲。

法院判：爺爺故意殺人處以無期徒刑

2025年7月22日，上海市人民檢察院第一分院指控被告人王某學犯故意殺人罪，向法院提起公訴。

經鑒定，項某某開放性顱骨骨折伴硬腦膜破裂，構成重傷（二級），頭部瘢痕總長度達14.5cm；雙手瘢痕總長度達13.7cm、左第一掌骨完全性骨折，均構成輕傷二級；面部瘢痕總長度達2.0cm、雙手多發肌腱損傷、右中指指骨撕脫骨折，均構成輕微傷。周某某面部軟組織挫傷、右眼部挫傷、右膝創體表挫傷，均構成輕微傷。

檢方認為，被告人王某學故意殺人，致一名未成年人一處重傷、兩處輕傷和多處輕微傷，一名成年人多處輕微傷，其應以故意殺人罪追究刑事責任。根據刑法第二十三條之規定，被告人王某學系犯罪未遂。王某學辯稱，其沒有殺人故意，買刀是為家用，帶刀是為防身，砍擊被害人項某某只是為了教訓她。

法院認為：被告人王某學持刀砍擊年僅6周歲的被害人項某某，結合被告人王某學的作案對象、作案工具、砍擊部位、砍擊刀數等來看，足見王某學主觀上有殺人的故意，其行為應認定為故意殺人罪。

最終法院判決被告人王某學犯故意殺人罪，判處無期徒刑，剝奪政治權利終身。「事情的起因在學校，王某某受傷後，校方的溝通協調工作不到位，激化了雙方家長的矛盾。」周女士表示，她還會追究校方的責任，提起民事索賠。