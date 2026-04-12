海底撈北京店迫被投訴員工買¥500禮物補償　官方證實：會排查千店

近日有海底撈北京分店前員工在社交平台發文，稱其門店強制被投訴的員工自費購買禮品給客人，有員工累計被罰達數千元（人民幣，下同）。



海底撈緊急回應表示，此現象經查屬實，將依法處理，同時正對全國其餘千家門店內部排查，發現類似情況一定依法處理。



爆料的員工展示其自費購買禮物的證據。（小紅書）

內媒《界面新聞》報道，4月9日，一位自稱在海底撈工作了6年的老員工蔣女士在社交平台發長文，實名爆料其所在的北京某海底撈門店存在多項違規管理行為，其中最受關注的便是「強制員工自費購買禮物」的不成文規定。

據蔣女士爆料，門店內但凡出現顧客投訴，無論責任歸屬如何，涉事員工都必須自費購買價值約500元的禮品用於安撫顧客，禮品包括珊瑚絨毛巾禮盒、毛絨玩具等，有員工因多次被投訴，累計被扣罰數千元。

除了強制買禮物，蔣女士還揭露了門店管理的其他亂象：管理人員在日常工作群中頻繁辱罵員工，甚至以語言威脅隨意開除員工；門店無故克扣員工法定節假日分紅工資，侵犯員工私隱；惡意阻撓其調離當前門店，以排班算曠工的方式逼迫其主動離職。

海底撈：基本屬實

海底撈11日在聲明中表示，公司完成了全面核查，並確認蔣女士反映的情況「基本屬實」。公司與蔣女士探討了賠償事宜，鄭重承諾將依法對其進行賠償，並將當面或按照蔣女士的意願通過其他渠道致以誠摯的歉意。

聲明表示，考慮到其他門店可能也存在類似違規情況，海底撈正式通知全國一千多家門店開展內部排查，重點核查是否存在強制員工自費買禮物、辱罵員工、克扣工資等違規管理行為，相關排查工作仍在持續進行中，一旦發現類似情況，將依法妥善處理。