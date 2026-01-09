海底撈又出事？幼童扔尿布進鍋　母親還拍片上傳　門店：已報警

近日，「海底撈鍋裏被扔尿布門店已報警」登上熱搜，繼「海底撈小便事件」後再次引發網民熱議。



網傳影片顯示，一幼童父親在給其換尿布時，幼童把手上的尿布扔進了鍋中。網民評論「海底撈徹底和尿槓上了」，更有不少網民支持海底撈向該顧客索賠。



《東方財經》報道，1月8日，一則流傳於網上的影片引發熱議。影片顯示，一幼童將手中的紙尿褲扔到了海底撈火鍋中。該影片的發佈者寫道：「我發誓，我只是想記錄一下他爹給他換尿不濕這個溫馨時刻」，網民批「支持再索賠一個200萬（人民幣，下同）」。

幼童將手中的紙尿褲扔到了海底撈火鍋中。（抖音）

對此，海底撈官方客服表示，該事件發生於2025 年 12 月 31 日，地點為江蘇徐州雲龍萬達廣場店。該門店表示，已及時對鍋具進行廢棄處理並報警，屬地警方已依法對當日在場監護人作出相應處理。

此前，海底撈曾因「小便門」事件陷入輿論風波。

2025年2月24日，兩名17歲男生為尋求刺激往海底撈火鍋裏小便，該事件衝上熱搜。海底撈方面更換了涉事門店的全部餐具，對整個門店進行清洗消毒，並對涉案者進行起訴。兩名未成年人及其監護人被判向海底撈公開賠禮道歉，賠償經濟損失超200萬元。

昨日（1月8日），海底撈小便事件主人公登報道歉，稱會吸取深刻教訓，改過自新。