雲南月季新品種公開徵名　網友一句話讓「二舅父名字」高票當選

近日，雲南省農科院在社交平台為月季新品種發起公開徵名，網友們腦洞大開，貢獻出「金紅水秀」「舊夢月」等一眾仙氣飄飄的名字。



而最終所有雅緻提名，都敗給了山東網友「有之」所起之名。

一句留言引爆評論區 讓他二舅父的名字大熱當選：

他的一句留言：

我二舅叫劉寶華，他長得像花兒一樣。

瞬間引爆評論區，熱度一路飆升，在後續現場投票環節中，「寶華月季」以超70%的得票率斷層領先，隨後雲南省農科院官宣正式採用該名，目前此品種月季已進入申報流程。

這條帶着玩笑意味的留言，意外為這款月季新品種定下温情名字，也讓植物趣味玩梗命名再度引發熱議。2025年12月22日，國家林業和草原局官網訊息顯示，雲南省農業科學院花卉研究所智慧花卉創新團隊培育的月季新品種4379-4，已以「寶華」之名提交命名申請，正式進入申報流程。

這個源自網友玩梗的名稱，既接地氣又有温度，與當下國內多款趣味命名植物相映成趣，成為科研與大眾暖心互動的生動縮影。

時間回溯至去年12月13日，該智慧花卉創新團隊委託社交賬號「植物眼」，發起新品種月季全網徵名活動。團隊首席研究員蔡豔飛坦言，團隊年度培育的月季新種苗數量達數千款，起名難題日益凸顯，於是便想到通過網絡徵集大眾喜愛、朗朗上口的好名字。

活動一經上線，「綢扇」「驚鴻」「舊夢」等一眾詩意名稱紛紛湧現。12月15日，山東網友康先生（網名：有之）的一則留言格外吸睛，他直接提議，用自己二舅劉寶華的名字為這款新月季命名。

原本只是想玩梗，加之和二舅關係親近便隨口一提，沒想到這條留言能火出圈。

康先生事後回憶道。這條帶着生活暖意的調侃留言，很快引爆評論區，截至12月25日，點讚量高達11.9萬次，遠超其他所有命名提議。以一人一票把二舅「送出道」的網友們，創作激情一經點燃便剎不住車，不僅延伸出「羞答答的二舅，靜悄悄的開」等一眾熱梗，甚至連英文名都貼心想好，直呼其為angel；更有網友調侃，寶華月季的「弱點」是正月裏不能修剪，各類玩梗互動趣味十足。

面對這一意外高讚與火熱討論，科研團隊最初心存顧慮，蔡豔飛直言，起初覺得以人名命名花卉稍顯牽強，擔心不符合命名規範與大眾期待。為充分尊重大眾意願，12月19日，「植物眼」發起線上公開投票，「寶華月季」在「舊夢月季」「農科院漂亮月季」等候選名稱中脱穎而出，以301票穩居榜首。12月20日，蔡豔飛通過線上直播進一步徵詢網友意見，最終被大家的熱情與認可打動，正式決定採納「寶華月季」這一命名。

隨着命名敲定，科研團隊深挖「寶華」二字內涵，發現其與團隊培育理念高度契合。蔡豔飛解釋，「寶華」寓意物華天寶，既飽含中華傳統文化底藴，又與團隊打造中國風月季新品種的定位不謀而合。

經核查，該名稱不僅未違反植物新品種命名相關法則，且無重名記錄，順利通過申報初審，後續申報成功概率頗高。據悉，這款「寶華月季」亮點十足，花苞初綻時邊緣暈着淡紫，隨花期推進漸變為粉紫，盛放後轉為柔和粉白，花色呈動態漸變之美，且自帶清雅淡香，花型立體飽滿、觀賞性極強，目前全球僅培育14株，均保存在雲南省農科院花卉研究所內。

一次偶然留言，竟換來二舅『名垂花史』，現在想起來仍覺得驚喜。

康先生難掩喜悦，他透露，二舅劉寶華是一名普通工人，目前還未知曉這份專屬驚喜，自己計劃今年春節返鄉時當面告知，相信二舅得知後定會滿心歡喜。

因留言中一句「他長得像花兒一樣」，不少網友紛紛留言，希望康先生曬出二舅的照片，康先生表示會先徵求二舅的意見，若對方同意，便會滿足大家的好奇心。同時，他還許下心願，等「寶華月季」正式上市，一定會第一時間購置，送給家人尤其是二舅，以此傳遞這份特別的情誼。劉寶華本人，大概也從未想過，會以這樣一種特別的方式被大眾熟知，且流芳「花」史。

記者了解到，事實上，「寶華月季」並非國內首例由網友玩梗、自帶趣味屬性的植物命名，這類接地氣、有煙火氣的取名方式，早已成為植物圈的新風尚。此前走紅全網的「躺平花」，是苦苣苔科一款新品種，因葉片舒展、花型慵懶隨性，被網友戲稱「躺平花」後正式定名，精準戳中當代人生活心境；一款外形圓潤飽滿、色澤奶白如湯圓的多肉新品種，經網友提議命名為「元宵」，自帶節日氛圍感，上市後迅速熱銷；還有一款開花時花瓣層疊如裙襬的蘭花，順應網友呼聲定名「小仙裙」，兼顧趣味與美感；就連田間地頭的蔬菜也有趣味名號，一款高產易種、省心好養的小白菜，被菜農和網友親切稱為「懶漢白」，直白好記又貼合實用需求。

這些趣味名稱，打破了以往植物命名的模式，或源於日常調侃，或貼合外形特質，或承載大眾情感，讓農業科研成果走進尋常生活，也讓更多人關注植物培育與科研背後的故事。

這場充滿温情與趣味的月季徵名，不僅讓「寶華月季」成功出圈，更讓科研與大眾的距離愈發貼近，專業科研接了地氣，大眾參與有了迴響，科學也成了所有人觸手可及的煙火。

面對媒體的採訪，蔡豔飛坦言，此次徵名意外成為一次成功的科普實踐，讓更多人知曉了花卉新品種培育的艱辛與不易，而網友新穎的玩梗式命名思路，也為科研團隊提供了全新靈感。她透露，未來團隊會持續通過網絡徵集新品種名稱，將網友的創意提議與團隊的專業培育思路相結合，甚至計劃專門徵集普通國人的名字，為國風月季命名，讓培育出的花卉，不僅有出眾的花型與色彩，更能承載專屬的文化温度與情感記憶，打造更多兼具科研價值與大眾人氣的趣味植物品種。

據了解，目前「寶華月季」的申報流程正有序推進，預計最快今年七八月份完成擴繁培育與多輪品質測試，屆時將正式與廣大市民見面。