內媒：DeepSeek向算力基建延伸　月薪¥3萬聘人去內蒙古｢守機房｣

近日，AI大模型公司DeepSeek發佈全新招聘崗位，此次招聘崗位為數據中心高級運維工程師、數據中心高級交付經理，月薪最高可達30000元（人民幣，下同），崗位地點位於內蒙古烏蘭察布市。有內媒分析稱，此舉表明DeepSeek正在從純算法研發向物理算力基礎設施的自建與運營延伸。



近日，AI大模型公司DeepSeek發佈全新招聘崗位，此次招聘崗位為數據中心高級運維工程師、數據中心高級交付經理，月薪最高可達30000元。 (Getty Images)

從崗位設置看，這兩個職位均圍繞數據中心運行展開。（第一財經）

內媒：DeepSeek從純算法研發轉型算力基建

據《第一財經》報道，從崗位設置看，這兩個職位均圍繞數據中心運行展開。「數據中心高級運維工程師」崗位的招聘信息中寫明職責是負責數據中心技術支撐及運維管理工作，包括伺服器硬件、網絡設備的運維評估、監控、調優、診斷、硬件性能優化及工具化開發等。並強調該崗位有「優化運維流程與能效管理」職責。

另一崗位「數據中心高級交付經理」則更偏向數據中心建設與交付環節。招聘信息顯示，該崗位需「負責數據中心項目從立項、建設、交付至運營的全流程項目管理」，並承擔「IDC相關自動化運維工具及平台建設」「資源利用效率提升」等職責。

有內媒分析稱，這是DeepSeek首次公開招聘直接負責計算基礎設施運營的實地崗位，標誌着DeepSeek正式從純算法研發，延伸至物理算力基礎設施的自建與運營。

DeepSeek創始人梁文鋒。（鳳凰網科技）

DeepSeek選擇佈局算力基建的地址位於內蒙古烏蘭察布，該地是中國「東數西算」樞紐節點之一。內蒙古自治區政務服務與數據管理局數據顯示，2025年內蒙古智算規模佔比超92%，居中國首位。

基建佈局與旗艦模型V4發佈節點高度契合

此外，基建佈局與旗艦模型V4發佈節點高度契合。今年4月，內地傳媒引述DeepSeek創辦人梁文鋒透露，DeepSeek 新一代旗艦大模型DeepSeek V4將於本月下旬正式發布。

據悉，DeepSeek V4將帶來萬億參數規模和百萬級上下文窗口。同時，V4 首次實現與華為昇騰等國產晶片的深度適配。內媒指，此標誌著中國AI產業在「去CUDA化」道路上邁出的關鍵一步。