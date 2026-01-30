Nvidia被指協助DeepSeek改進AI模型

美國眾議院中國問題特別委員會的共和黨籍主席穆勒納爾致函商務部長盧特尼克，指美國晶片製造商Nvidia曾協助中國人工智能（AI）公司深度求索（DeepSeek）優化其AI模型，而這些模型後來被中國軍方使用。



DeepSeek去年初推出的一系列AI模型曾震驚市場，這些AI模型可與美國一些最頂尖的產品相媲美，但它開發所使用的計算能力卻少得多。這使華盛頓更加擔心，儘管美國限制向中國出售高性能計算晶片，中國仍可能在AI領域趕上美國。

穆勒納爾（John Moolenaar）在信中指出，委員會從Nvidia獲得的檔顯示，DeepSeek的這一突破是在Nvidia提供大量技術協助之後實現的。

2026年1月5日，美國內華達州拉斯維加斯，Nvidia行政總裁黃仁勳出席2026國際消費電子展（CES 2026）時發表演說。（Reuters）

這些文件披露Nvidia自2024年以來的活動。穆勒納爾說，2024年Nvidia向DeepSeek提供協助時，外界並無公開跡象顯示其技術被中國軍方使用，Nvidia對待DeepSeek的方式是，把它視為一家合法的商業合作夥伴，提供了標準的技術支持。

DeepSeek使用Nvidia的H800晶片，這是專門為中國市場設計的，但2023年被美國列入出口管制範圍。路透社去年報道，美方官員相信DeepSeek在協助中國軍方。

本月初，美國批准Nvidia向中國出售H200晶片，但附加一些限制條件，包括不得把晶片賣給協助中國軍方的實體。H200的性能比H800晶片更強。美國總統特朗普的這一決定，引來對華鷹派的強烈批評，他們擔心這些晶片會增強中國的軍事實力，削弱美國在AI領域的優勢。

Deepseek是幻方量化旗下公司。

穆勒納爾在信中說，如果像Nvidia也無法避免產品在賣給中國公司後，被用於軍事用途，「那麼嚴格的許可限制和執法就至關重要，以防此類保證淪為表面的形式」。

Nvidia發聲明說，中國有足夠多的國產晶片，能夠滿足所有軍用需求，而且還有數百萬個晶片的存量，因此指中國軍方依賴美國技術沒有說服力。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇回應時表明，中國一貫反對泛化國家安全概念或將經貿和科技問題政治化，並希望美方採取切實行動，維護全球產業鏈和供應鏈的穩定。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

