2日本人涉毒入境廣州被捕　一人保釋一人拘留　中國外交部回應

據日媒昨日（25日）報道，兩名日本公民今年1月初由廣州白雲國際機場入境中國時，被海關人員搜出持有毒品，隨即遭中國當局拘留。中國外交部昨日回應表示，不了解相關情況。



據日本電視台消息，事發於今年1月2日，該兩名日本人從廣州入境時，被海關當場查獲藏有毒品。日本駐廣州總領事館於事發三日後，即1月5日接獲中方通知，並已派員與兩名涉案公民會面，提供所需領事協助。

報道指，其中一名涉案的日本人已於2月6日獲准保釋，但另一人則仍然被拘留，正接受進一步調查。

日本內閣秘書長木原稔周三（25日）在記者會上被問及上述案件詳情時僅表示，「案件正處於調查階段，而且從保護隱私角度出發無法作答」。日本駐廣州總領事館透露，1月5日接到廣州海關部門聯繫後，總領館負責人對上述兩人進行了領事探視。

2026年3月24日，外交部發言人林劍主持例行記者會。（中國外交部）

昨日外交部例行記者會上，日本電視網記者就此提問，據報道，兩名日本公民1月因持有毒品在廣州被捕，詢問外交部是否了解此事，對此有何評論？中國外交部發言人林劍回應時說：「我不了解你提到的情況。」

另外，日本網傳稱，被捕的2名日本人極可能是東京紅牌陪酒女郎瑪麗安（Marianne）及其牛郎男友（牛郎：陪酒男性）；交保者疑似是瑪麗安本人。瑪麗安（Marianne）被譽為日本「酒店業灰姑娘」（夜總會陪酒女郎）。