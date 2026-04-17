再現「性商教母」？內地網紅開班教釣金龜　揚言：不僅撈錢還撈人

內地一名網紅「姚金魚」，在網絡開班授課教「釣凱子」（編按：釣金龜），包括「綠茶速成班」、「魅魔速成班」、「狐貍精三段式狩獵法」等，引發爭議，她也因此到網路平台處罰。



開設「綠茶速成班」

內地一名叫「姚金魚」的網紅，在網絡開班教觀眾「釣凱子」。（大皖新聞）

《大皖新聞》報導，「姚金魚」在抖音、小紅書、微信等平台均設有帳號，其中抖音帳號「姚金魚（與鱘文化傳媒）」及「姚金魚」粉絲數合計逾50萬，小紅書帳號粉絲亦超過28萬。其影片內容多以誇張標題吸引流量，如「讓男人瞬間上頭的技巧」、「頂級性張力」、「大膽勾引優質男」等。

內地網紅開「綠茶速成班」 主動講出「我是撈女」▼▼▼

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在部分影片中，「姚金魚」甚至直白表示，「我是撈女呀，我不僅撈錢還撈人」，並稱「世上富哥千千萬，你不得挨個嘗鹹淡」。她在影片中示範用肢體、眼神、話術教授如何「做綠茶」、「吸金術」、「嬌嗔感」吸引男性，讓對方願意為「大額付出」，姚金魚還說，「跟比自己大很多的老登（中老年男性）談戀愛，就一點，一定別被他老婆發現」。

不過，報導指出，由於其發布內容涉及違規，已遭各家平台處罰，北京市豐台區市場監督管理局表示，該公司沒有在註冊地經營，將進一步確認相關情況。

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