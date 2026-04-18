中國女遊客在韓青旅被日男騷擾：對著她床舖小便，下跪稱認錯廁所

4月16日晚，一網民發微博求助，稱自己是在韓國的中國遊客，凌晨在韓國一青年旅舍內被一日籍男子嚴重騷擾與侮辱，對方企圖搭訕不成，在半夜竟然在她的床位附近亂小便。目前，該網民已向韓國警方報警並聯繫大使館求助。17日，中國駐釜山總領事館工作人員回覆稱，正在處理該事。



男子在其身上、行李及床鋪小便稱：誤以為是廁所

《九派新聞》報道，發帖人張女士稱，她於4月8日到達韓國，10日在首爾看完演唱會後，第二天抵達釜山，原計劃於15日回國，但在當天被一名日本籍男子騷擾，因此被打亂所有計劃，被迫滯留韓國。

涉嫌騷擾的日籍男子。（當事人供圖）

據她回憶，她所住的房間共住了四個人、男女混住，除那名男子外還有兩名外國人，她與男子的床位相距至少5米。事發前，該男子曾多次搭訕，還對她說「我們還有很多時間相處」等話，她因聽不明白便沒有過多理會。她稱，當時她曾與朋友吐槽，沒想到幾小時後就發生了這種事。

張女士曾和朋友吐槽該日籍男子。（當事人提供）

張女士表示，事發時，她正在睡覺，突然看到有一個黑影，她用閃光燈看了之後發現，那名男子下體暴露，繞著她的床位亂轉，還對張女士及她的行李、床鋪小便，張女士立即報了警。

十分鐘後兩名韓國警察趕到，當時男子跪在地上對張女士道歉，警方詢問他此事是否屬實，他供認不諱，但堅稱自己誤以為這裏是衛生間，才在此小便。

當地警方勸女子私下和解 領事館介入

據張女士稱，韓國警方未對他做酒精檢測、未提取物證、未做筆錄，也沒有立案回執，只勸她私下和解。她質疑韓國警方處置不當，隨後，警方向她表示，可以對此事以民事案件進行調查，但需要她自己去警察局報案。

涉事男子跪在地上對張女士道歉，對騷擾一事供認不韙。（當事人供圖）

17日下午，韓國警方通過郵件告知張女士稱，該男子願意賠償，但直到她主動去警局，他們才告訴她男子已經回到日本，現在無法對他採取任何措施，只能等他再到韓國的時候才能對他進行處罰。張女士表示，賠償不是重點，「最重要的是不能讓他無成本犯罪。」

17日中午，中國駐釜山總領館工作人員稱，已與張女士聯絡處理此事，並聯繫了當地警方，其稱將依法維護中國公民的權利。張女士也表示，領事館工作人員將盡力幫她協調，並與韓方、日方溝通此事，會進一步幫她與警察局聯繫。其表示，目前此事已按刑事案件立案處理。