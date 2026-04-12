習鄭會｜中台辦發10項惠台政策：恢復兩岸直航，陸客赴台試點重啟

據新華社報道，中共中央台辦今日（12日）發佈10項惠台政策，包括全面恢覆兩岸空中客運直航、金馬通橋，以及完善涉台漁業準入管理等，此外推動恢覆上海市及福建省居民赴台（本島）個人遊試點。



應中共中央和習近平總書記邀請，中國國民黨主席鄭麗文率團於4月7日至12日來大陸參訪。4月10日，習近平總書記會見鄭麗文主席並發表重要講話，為兩黨和兩岸關系發展指明方向。



為推動兩岸關系和平發展、增進同胞親情福祉，經商有關部門，中共中央台辦受權發布如下政策措施：

一、探索建立國共兩黨常態化溝通機制。中國共產黨、中國國民黨將在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，秉持「兩岸一家親」理念，順應兩岸同胞要和平、要發展、要交流、要合作的共同心聲，採取更有力措施積極推動兩岸交流交往交融，攜手兩岸同胞共創中華民族綿長福祉，續寫中華民族歷史新輝煌。

二、建立國共兩黨青年雙向交流機制化平台。全國青聯與國民黨青年事務發展委員會定期舉辦兩岸青年交流活動。全國青聯等大陸有關單位每年邀請島內20個青年團組來大陸交流參訪。

習近平與鄭麗文握手。（截圖）

三、推動福建沿海地區在條件具備情況下同金門、馬祖通水、通電、通氣、通橋，增進金馬民眾利益福祉。

四、推動全面恢覆兩岸空中客運直航正常化，進一步便利兩岸人員往來。支持盡快恢覆烏魯木齊、西安、哈爾濱、昆明、蘭州等城市兩岸航班。支持金門共用廈門新機場。

五、在堅持「九二共識」、反對「台獨」政治基礎上建立溝通機制，為符合檢驗檢疫標準的台灣農漁產品輸入大陸提供便利。支持台灣農漁產品參與大陸各類展銷會、對接會，拓展銷售渠道。

「小三通」，搭載294名台籍旅客的馬祖「南北之星2號」客輪，首航抵達福州馬尾琅岐客運碼頭。（視覺中國）

六、完善涉台漁業準入管理，研究在符合條件的地區建設服務台灣地區遠洋漁船靠泊和遠洋漁獲物上岸的碼頭、泊位。研究為台灣遠洋自捕漁獲物在大陸銷售提供便利。

七、為符合要求的台灣食品生產企業在大陸注冊和台灣食品輸入大陸提供便利。

八、研究在有條件的地方新設對台小額商品交易市場，支持台灣中小微企業依法依規開拓大陸市場。

九、允許引進導向正確、內容健康、制作精良的台灣電視劇、紀錄片、動畫片在大陸衛視頻道和網絡視聽平台播出。台灣業者可以多種方式參與大陸微短劇創作。推動有利於展現兩岸親情與美好生活的影視文化作品在兩岸放映播出，促進中華文化保護傳承與創新發展。

十、推動恢覆上海市及福建省居民赴台（本島）個人遊試點。

陸客赴台自由行。（資料圖片）