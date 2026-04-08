世界上最孤獨的動物｜中國唯一百歲斑鱉結束冬眠現身　遊客感好運

綜合內媒報道，春假和清明期間，有遊客在蘇州上方山森林動物世界見到了剛結束冬眠的斑鱉「蘇蘇」。斑鱉被稱為「世界上最孤獨的動物」，比大熊貓更為珍稀，目前中國境內僅存「蘇蘇」一隻。



斑鱉現身。（蘇州新聞）

斑鱉現身。（蘇州新聞）

據報道，蘇蘇結束冬眠醒來後，不少遊客特地來動物園希望偶遇。蘇州上方山森林動物世界園方表示，近期天氣回暖，蘇蘇結束冬眠，偶遇幾率變大。官方還提示：最佳的偶遇時間是每日10:00-14:00。

有專家推測，蘇蘇的年齡已超百歲。有小朋友表示，感覺自己很幸運，因為很難遇見斑鱉。還有遊客稱，來了好幾次都沒有遇到斑鱉，「今天算是看得比較多了。」

蘇州上方山動物園科研處人員表示，根據目前所掌握的資料，國內就這一隻斑鱉，20世紀50年代建園時就存在，尚無法確定其年齡，目前其身體狀況正常。

遊客感到好運。（蘇州新聞）

遊客感到好運。（蘇州新聞）

斑鱉是什麼？

斑鱉是世界上最大的淡水鱉，背甲可達1.5米，體重115kg，曾廣泛分布於長江流域（錢塘江、太湖）和雲南紅河流域，但從2006年開始，紅河流域至今都未發現過斑鱉的幼體和亞成體。

斑鱉「蘇蘇」。（潮新聞）

至21世紀，全球斑鱉減少至個位數，成為最瀕危的物種之一。目前，中國境內僅存此一隻，全球已知存活個體僅有2隻，且2隻均為雄性。