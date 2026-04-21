囚犯頭穿洞死在獄中　家屬不信「自然死亡」9年終翻案獄警遭判刑

《新黃河》報道，9年前謝先生的父親謝某中突然在獄中被宣告死亡，當時官方堅稱是「自然死亡」，但謝先生看父親的遺體時，身上有傷，頭頂上還有個洞，他懷疑父親在去世前遭到虐待。但官方堅稱是「自然死亡」。



在家屬的持續反映下，2023年，阜陽市檢察院認為，謝某中在監獄內遭到安徽省阜陽市監獄第十四監區教導員許某華的捆綁約束。檢察院之後決定對許某華提起公訴，一審對許某華判處有期徒刑八個月。



2026年3月，該案公訴機關阜陽市潁東區人民檢察院對原起訴書進行變更，刪除了此前「系在自身多種疾病的基礎上，癲癇發作引起心源性疾病惡化導致猝死」的鑒定結果，推翻之前官方「自然死亡」的說法。



謝先生的父親謝某中在獄中遭虐待死亡。（新黃河）

調查揭曾被綑綁約束 死因鑒定稱是癲癇發作猝死

2017年1月15日，謝某中在安徽省阜陽監獄突然死亡。就在事發前一個月，其子謝先生還曾前往監獄探望父親，彼時謝某中身體正常沒有異樣。

據阜陽市人民檢察院提調查，2017年1月6日，謝某中從阜陽監獄專管監區調入十四監區，因不服從管理、罵人等，該監區政治教導員許某華安排值班罪犯將謝某中捆綁約束。1月10日，謝某中被解除約束。

1月15日凌晨，謝某中發病，被送入監獄醫院搶救，後轉至阜陽市第二人民醫院救治，當日凌晨2時50分被宣布臨床死亡。謝某中死亡後，阜陽監獄委託華東政法大學司法鑒定中心對謝某中死亡原因進行鑒定，經鑒定，謝某中系在自身多種疾病的基礎上，癲癇發作引起心源性疾病惡化導致猝死。

在家屬的持續反映下，2023年，阜陽市檢察院認為，謝某中在監獄內遭到安徽省阜陽市監獄第十四監區教導員許某華的捆綁約束。

檢察院之後決定對許某華提起公訴。2023年7月，該案一審開庭審理。次月，許某華因犯虐待被監管人員罪，被阜陽市潁東區人民法院判處有期徒刑八個月。

雖然相關人員受到了刑事處罰，但謝先生認為，檢察院並沒有改變謝某中是「非正常死亡」的事實。經過謝先生的持續申訴，阜陽市人民檢察院於2025年11月經重新調查覈實，認定謝某中系非正常死亡。

2026年3月，該案公訴機關阜陽市潁東區人民檢察院對原起訴書進行變更，刪除了此前「系在自身多種疾病的基礎上，癲癇發作引起心源性疾病惡化導致猝死」的鑒定結果，並寫上「不排除謝某中生前被綑綁約束與其死亡有一定因果關係」。

近日，謝先生透露，一審判決後，獄警許某華也進行了上訴，後續因為檢察院根據新證據變更了起訴書，阜陽市中級人民法院將案件發回潁東區法院重審，案件將於近期開庭審理。