「紅旗1號」車規級晶片研發成功：多領域融合晶片降低對進口依賴

近年來，全球車規級晶片市場供應短缺、價格波動反覆衝擊整車製造成本。單一MCU晶片採購價從數美元飆升至近百美元，高端大算力晶片長期被國外巨頭壟斷。



中國一汽近日公布晶片（內地稱芯片）自主研發成果，推出名為「紅旗1號」的車規級晶片，主打多域融合設計，可整合智慧駕駛、座艙與車控等功能，盼能降低對進口晶片的依賴，為供應鏈安全提供有力支撐。中國一汽強調，自主可控的高性能晶片方案，可讓車廠在面對全球晶片價格波動時，具備更高調整空間與供應鏈自主性。



據了解，「紅旗1號」並非傳統意義上的單一功能晶片，而是一款面向智能汽車中央計算架構的多域融合處理器。其最大技術特色在於，將以往需要多個獨立晶片完成的駕駛輔助、智能座艙、車身車控、通信與安全五大功能域，集成到一顆晶片上，真正實現「艙、駕、控」一體化。

中國一汽近日公布晶片「紅旗1號」自主研發成果。

在邏輯計算能力上，「紅旗1號」較行業主流域融合晶片（如SA8775）提升21.7%，圖像處理能力提升15.4%，能夠高效支持「一芯多屏、多系統並行」的複雜座艙場景，為未來更高階的智能座艙與自動駕駛融合預留充足算力冗餘。

該晶片內置獨立安全島，硬件級隔離，支持功能安全最高等級ASIL-D，同時滿足國密二級信息安全要求。這表示即便在極端故障模式下，晶片仍能保證關鍵控制信號不丟失、系統不癱瘓，為整車電子電氣架構提供堅固的安全底座。

「紅旗1號」示意圖。

據介紹，「紅旗1號」的成功研制，不僅是技術層面的突破，更帶來切實的產業效益。通過多域融合大幅減少整車電子控制單元（ECU）數量與線束複雜度，降低整車系統成本與開發週期，它不僅為後續車型提供高性能、高安全、低成本的車腦解決方案，更將帶動國內車規級晶片產業鏈的協同升級。