有片｜上海女穿漢服搭地鐵被拒　怒斥：我們是中國人不是日本人

近日內地社交媒體流傳一段影片，一名身著漢服的女子在上海地鐵安檢口被安保拒絕搭車，有同行女子質問：我們是中國人不是日本人，為什麼不能坐地鐵。事件在網上引發爭議。



上海女穿漢服搭地鐵被拒。（影片截圖）

上海女穿漢服搭地鐵被拒。（影片截圖）

網傳影片顯示，該名女子身著漢服，在地鐵安檢口被人攔下，穿漢服的女子解釋稱：「我不是在瞎換，我們這是有歷史出處的。」還有疑似女子同行人質問稱：「這是傳統服飾，不可能不能坐地鐵，我們是中國人不是日本人，為什麼不能坐地鐵。」

影片配文顯示：「都2026年了在上海穿唐制漢服不讓坐地鐵。」「漢服復興，任重道遠。」

上海女穿漢服搭地鐵被拒。（影片截圖）

網上爭議

該影片也在網上引發爭議，有人表示可以理解安保的做法：「這個頭飾妝造問題，可能被算作奇裝異服了。」「作為管理者為確保公共出行順暢，採取措施減少不必要摩擦和糾紛是有道理的。」

也有人質疑合理性：「各種cosplay的服裝都能進，這個為什麼不能進。」「假如真的是和服，保安的做法就是對的嗎？」「哪條法律規定不能穿？」