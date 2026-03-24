有片｜重慶22歲病重女沒錢住院　地鐵吐血忍痛脫外套跪地抹乾淨

日前重慶地鐵出現令人心酸的一幕。一名身患罕見病的22歲少女在車廂內突然吐血，在地板留下大片血漬，雖然這時她身體極度虛弱，卻堅持脫下白色外套，跪在地上將血跡一點點抹去，只因「如果不處理，會把地板弄髒，沾到別人鞋子上」。影片瘋傳後，有知情人士透露這名患病少女的不幸遭遇，令無數網民淚崩。



因生病吐血，胡心瑤在地鐵擦抹血漬。（網路圖片）

胡心瑤稱，希望有機會去上海的瑞金醫院治病，但經濟條件不允許。（極目新聞）

一年收數十張病危通知書 沒錢住院只能掛急診

3月23日，有網民拍下一名少女虛弱地蹲在地鐵地板上，用白色外套擦着血跡，期間還要停頓休息。

據《極目新聞》報道，有網民認出這名少女，她叫胡心瑤，自2018年確診罕見病ANCA血管炎後，病情惡化至腎衰竭及多臟器受損，單是去年已接獲數十張病危通知書。

胡心瑤向媒體確認影片中的人是她，因病情加重，近期每天要到重慶醫科大學附屬第一醫院輸液，由於沒錢住院系統治療，每次只能掛急診科進行應急處理。

23日下午，她在地鐵因消化道出血，最後忍不住把血吐在地鐵上，當時她想到「如果不處理，別人一踩，會把地板弄得很髒，沾到別人鞋子上」便立刻脫下外套將血跡擦乾，也沒注意到被人拍下了。胡心瑤說，擦抹血漬的外套她最喜歡的一件衣服，但以後不能要了，血跡洗不掉。在地鐵擦抹血跡的當日，她也收到一張病危通知書。

苦命鴛鴦齊患病 男友臨終留5萬供她治病

據此前報道，下輩子想陪妳久一點！22歲女患絕症讀前男友遺言才知感人真相

《大象新聞》報道，2024年胡心瑤和一位重慶輔警相戀，但因病情嚴重無奈兩度拒絕男友求婚，最後更是忍痛提出分手。但沒想到2025年，對方因急性胰腺炎先胡心瑤一步離世，臨終前托人給她轉了全部存款5萬人民幣，希望這些錢幫到她治病。

胡心瑤稱，之後會去成都的華西醫院治療，她希望有機會去上海的瑞金醫院，但經濟條件不允許。去年9月，她曾在村裡辦了一場壩壩宴(四川傳統民俗宴席)，感謝鄉親們的照顧，也希望若日後離世，大家多關心年邁的父母。

胡心瑤在地鐵擦抹血漬的影片網上瘋傳後，不少人心疼她的遭遇，紛紛祈禱她可以早日康復，也有網民想給她捐款。對此，重慶醫科大學附屬第一醫院急診科工作人員表示，胡心瑤在該院就診過，但病情屬私隱不便透露。