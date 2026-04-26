80後女生與法籍丈夫補辦婚禮　親友萬里奔赴武漢感受中國傳統文化

4月25日，80後的侯嫚與法籍丈夫在武漢舉辦了一場中式婚禮，40多位法國親友橫跨萬里參加，更換上漢服踏入茶田，體驗採茶、炒茶，感受中國傳統文化的魅力。

侯嫚表示，武漢是愛情的起點，她與丈夫一直想舉辦一場中式婚禮，而選擇在茶山舉辦婚禮，是為了讓外國親友深深感受中國傳統文化的溫度。



《九派新聞》報道，侯嫚是一名土生土長的武漢人，早年在武漢從事翻譯工作時結識了丈夫，兩人於2022年登記結婚，如今育有兩個女兒，但她一直想舉辦一場真正的中式婚禮，「這不僅是我的夢想，也是我們共同的願望」。

4月25日，侯嫚與法籍丈夫舉辦中式婚禮。（九派新聞）

侯嫚介紹，她與丈夫在法國巴黎定居，但武漢既是她的家鄉，也是兩人愛情開始的地方，「我們都深深熱愛中國傳統文化，所以堅持要回到這裏，完成這場儀式」。

為了找到理想場地，侯嫚幾乎踏遍武漢所有婚宴場所，她希望每一位遠道而來的賓客，不僅能見證婚禮，更能深度感受中國文化的溫度。她跑了將近40家婚宴場地後，最終將目光落在擁有千畝連綿茶山與梁子湖秀美風光的江夏區光明村。

4月25日，一對「新人」依照傳統禮儀完成接親流程，遠道而來的40多位法國親友，不僅觀看了舞獅表演，還紛紛換上素雅漢服，在茶田間體驗採茶、炒茶和品茶。

侯嫚與法籍丈夫依照傳統禮儀完成接親流程，6位伴郎、6位伴娘分列兩側，莊重又溫馨。（九派新聞）

婚禮現場有舞獅表演。（九派新聞）

婚宴場地的民宿主理人介紹，這是她首次承接如此規模的跨國中式婚禮，接待賓客達130人，最令她驚訝的是，20多個法國家庭基本都能說非常流利的中文，「他們對中國的茶文化表現出極大的熱情，全程沉浸式參與我們的傳統文化活動」。

談到跨國婚姻，侯嫚表示，丈夫性格很好，簡單直接，家翁、家姑亦不會過多參與或干涉子女的生活，這種邊界感，讓她免去了許多傳統家庭中的婆媳矛盾之憂，「文化差異其實只佔一小部分，最關鍵的是性格磨合和彼此尊重」。