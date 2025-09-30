內地停車場泊車5小時　竟要付2147萬人民幣停車費？員工這樣回應

9月28日上午，有四川遊客發影片稱，在眉山市洪雅縣瓦屋山景區遭遇2147萬4836.47元人民幣（下同）的停車費。



景區工作人員向華商報大風新聞記者闢謠：

他是景區外的停車場，不是我們景區的，我們沒法干預。

據大風新聞，9月28日上午，一位駕駛川A×××××××牌照的四川遊客發影片稱，當天在瓦屋山景區停車場取車時遭遇天價收費，手機支付系統顯示停車4小時54分，需支付21,474,836.47元。

涉事停車場（微博@新浪新聞）

點擊圖輯查看事情經過：

這位車主吐槽說：

還有優惠，這還是有停車券減免5元後的收費金額，我都被震驚到了，目前還不敢取車。

其發布的影片顯示，支付介面系統提示金額異常：「金額過大，繳費前請確認」。有去過瓦屋山景區的遊客表示，正常情況下12小時停車場收費也就是20元。大陸網友建議這位車主聯繫停車場的經營者詢問緣由：

一定是收費系統出問題。

9月28日下午，瓦屋山景區的工作人員證實已看到相關影片。「他發的抖音確實是看到了，但是我們沒辦法干預，因為這不是我們景區的，我們也管不到人家。」工作人員澄清道：

他這個不是我們景點的停車場，那是景區外面的，應該是系統出問題了，我們景點需要闢謠。

工作人員表示：「我們景區有專屬的停車場，早上7點到晚上7點收費20元，如果過夜的話，加在一起是35元。」

「怎麼可能付2000萬停車費，車已開出，或為博關注。」工作人員表示，2000多萬的停車費確實太離譜，「他怎麼可能付2000多萬的停車費？他只是點開了（手機支付介面）而已」。

工作人員告訴記者：

瓦屋山景區是在眉山市洪雅縣，遊客開車過來旅遊，建議停在景區專屬的停車場，而且景區停車場有人現場值守，涉事的停車場可能沒人值守。

工作還人員表示：

具體怎麼處理，可能還是要問發視頻的這位車主，他發視頻估計是為博關注吧。

