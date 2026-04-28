青海茶卡鹽湖｢天空之鏡｣立愛心雕塑　遭遊客狠批畫蛇添足

近日，青海茶卡鹽湖景區在湖中擺放的心形積木雕塑引發熱議，被網民狠批破壞自然景觀，是畫蛇添足。景區客服介紹，該雕塑是應遊客要求，委託專業團體設計的。



青海茶卡鹽湖景區立愛心積木雕塑。（極目新聞）

中國茶卡鹽湖（Instagram@thomaslchang）

近日有遊客拍片吐槽，指青海海西茶卡鹽湖景區中一座心形積木雕塑造型與自然景觀格格不入。4月27日晚，「茶卡鹽湖心形雕塑被吐槽畫蛇添足」的話題也衝上熱搜第一。

不少網民也表示難以接受：「『畫蛇添足』這個成語在此刻具象化了。」「美育任重而道遠。」「我們太多的景點都喜歡弄些奇奇怪怪，與環境不協調的東西裝飾，真的很醜。」

茶卡鹽湖一天清理垃圾12噸：被國家旅遊地理雜誌評為「人一生必去的55個地方」之一的茶卡鹽湖，擁有湛藍悠遠的天空，清澈如鏡的湖水，藍白倒影交織（微博＠孤單的射手）

青海茶卡鹽湖景區立愛心積木雕塑。（極目新聞）

景區回應：委託專業團體設計

茶卡鹽湖景區一名客服介紹，心形積木雕塑是景區委託專業團體設計的，被安放在湖中已經2到3年的時間了，「之前由於景區內沒有打卡點，有些遊客說太單一了，所以景區才請專業人員設計了一些東西。」

不止茶卡鹽湖，內地千島湖、趵突泉等景區也被網民吐槽裝飾不協調：「那些地下洞搞一堆花里胡哨的燈，我真的受不了。」「很多景區這樣的人造景觀審美真的很差。」「誰有那個杭州某個湖裏的大插頭。」

千島湖「電插頭」。（小紅書）

趵突泉裝飾也被吐槽。（小紅書）

應縣木塔。（小紅書）