西安44歲女腸道變｢豹紋腸｣病變壞死　疑長期服用通便排毒產品導致

內地陝西省西安市一名44歲女子，因長年服用通便產品，竟導致腸道變成「豹紋腸」嚴重病變並壞死。



醫生警告，部分標榜「天然排毒」的通便產品實際含有刺激性瀉藥成分，長期使用恐造成腸道神經受損，甚至增加癌變風險。

醫生指腸道變成豹紋或蛇皮狀的情況，在長期使用刺激性瀉藥的患者中並不少見。（資料圖／江蘇新聞影片）

腸道赫見「豹紋狀」

綜合內媒報導，這名廖姓女子長達10年飽受便秘困擾，期間持續食用通便茶、排毒果凍等產品緩解症狀。一旦停用，便秘即加劇，使她不得不不斷加大劑量。直到今年，她突發嚴重腸梗阻，緊急送醫手術。

醫生在手術中發現，其結腸已出現發黑壞死現象，最終切除約30公分腸道。醫療團隊形容，患者腸道呈現異常「豹紋」狀變化。

無獨有偶，江蘇省另一名季姓女子，也因長期食用通便產品，被診斷出「結腸黑變病」，其大腸內壁呈現如蛇皮般的色素沉著。醫生指出，這類變化並非罕見，多與長期濫用刺激性瀉藥有關：

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一名醫生指出：

這種腸道變成『豹紋』或『蛇皮狀』的情況，其實在長期使用刺激性瀉藥的患者中並不少見。

他進一步說明，「最嚴重的問題在於，腸道神經可能因此受損，逐漸喪失自主蠕動能力。」呼籲種切勿亂吃通便產品。

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