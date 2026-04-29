《三星堆：未來往事》獲准上映　用AI技術喚醒古蜀文明

內地首部將三星堆文化與AI原生技術深度結合的科幻電影《三星堆：未來往事》，近日獲國家電影局頒發「龍標」，核准其在內地上映。



《北京青年報》介紹，電影《三星堆：未來往事》由博納影業AIGMS製作中心集體創作，用電影思維踐行「靈智共創」理念，明確人為主導靈感、審美與判斷，AI承擔高效執行與生成。預告片早前在第30屆香港國際影視展上正式亮相。

電影《三星堆：未來往事》。（北青娛見）

據了解，其創作脈絡可追溯至2024年7月上線的AI科幻短劇集《三星堆·未來啟示錄》第一季，該短劇獲1.6億播放量，為電影版奠定了堅實的市場基礎與技術驗證。

電影以三星堆文化為核心，將古蜀文明與科幻敘事相結合，用AI技術呈現三星堆文物，構建一個連接過去與未來的科幻世界。影片以前沿AI技術為手段，用電影化的科幻表達喚醒沉睡三千年的古蜀文明，「喚醒」了文物，實現歷史文脈與未來想象的跨時空對話。