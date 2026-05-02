河南景區建設近30部扶手電梯可無痛行山？　網民質疑：過度開發

近日，河南寶泉旅遊建設近30部扶手電梯，遊客可以實現「無痛行山」，引發眾多網民關注。有網民質疑大量扶手電梯屬於過度開發，



5月2日，寶泉景區工作人員回應稱，扶手電梯主要集中在台階較多的區域，佔用面積不大，也不影響觀景體驗。



近30部扶手電梯實現「無痛行山」 網民：適合懶人

近日，河南寶泉旅遊建設近30部扶手電梯，遊客可以實現「無痛行山」，引發眾多網民關注。（大象新聞）

內媒《大象新聞》報道，河南寶泉旅遊區負責人張海明介紹，景區投資建設近30部直扶手電梯，免費對遊客開放，解決遊客爬山累、賞景難的問題。5月1日，河南寶泉旅遊區賬號發布的影片顯示，大批遊客在空調房排隊後，乘坐扶手電梯上下，一邊登山一邊遊覽風景。

大批遊客乘坐扶手電梯上下，一邊登山一邊遊覽風景。（大象新聞）

影片引發網民討論，有網民稱「坐電梯無痛爬山，很適合懶人」、「那我以前去爬了半天山算什麼？」，也有人質疑大量扶手電梯屬於過度開發，不僅破壞了自然景觀，還失去了行山的樂趣。

扶手電梯多破壞自然景觀？

5月2日，寶泉景區客服表示，景區分為崖天下和大峽谷兩個區域，其中崖天下園區路線長約7公里，大峽谷園區約6公里，扶梯主要集中在崖天下園區供遊客免費使用，另有一部觀光直梯需另行收費。

客服特別強調，電梯並非覆蓋全程，「只是在台階比較多的地方安上了電梯，其他相對平緩的地方需要步行。」全程遊覽仍需6至8小時，電梯僅能在部份路段減輕攀爬台階的體力消耗，相對更適合攜帶老人或兒童的家庭遊客。

寶泉景區工作人員回應，稱扶手電梯主要集中在台階較多的區域，佔用面積不大，也不影響觀景體驗。（大象新聞）

針對電梯設施是否破壞自然景觀、過度開發的質疑，客服回應稱，園區遊覽線路較長，電梯佔用面積並不大，且崖天下園區核心景觀以向下俯瞰為主，不管是走電梯還是走台階，都是向下俯瞰，因此不會影響觀景體驗。