鍾鎮濤都點讚！不忍山野污糟　廣州90後夫妻每周揹仔執垃圾獲激讚

在廣州，不少登山愛好者在周末登山時經常能看到這樣一個畫面：一對年輕的「90後」夫妻用背架揹着孩子，手裏提着蛇皮袋在山路上走走停停撿垃圾。



畫面中的男士是「90後」重慶青年羅德柯，在廣州唸書、工作、安家。身邊跟着的是他的妻子胡雯雯，背上背的是他們1歲多的兒子年年。他們的賬號「kk和年年」記錄着這一切：一對年輕的夫妻帶着兒子，把一座又一座山，一點點「擦」乾淨。

20多名戶外愛好者帶着孩子一起和羅德柯一家爬山清野。（羊城晚報提供）

「90後」重慶青年羅德柯帶着妻子、兒子登山撿垃圾▼▼▼

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從登頂到背垃圾下山

羅德柯的故事，原本不是從撿垃圾開始的。他練過體育，喜歡大山。2015年，因為工作太累，他重拾運動和爬山；2017年起，他開始斷斷續續跑越野賽；2022年後，他又把戶外變成生活。結婚後，愛人胡雯雯也被他帶着爬山鍛鍊。年年八九個月大起，就被放進背架，跟着父母一起徒步、登山。

2025年6月份，羅德柯定了一個目標：揹着兒子登上廣州最高峰——海拔1210米的天堂頂。為了實現這個願望，他斷斷續續地訓練了半年。終於，2025年12月，這個目標實現了。一家三口站在天堂頂上，白雲縹緲，景色秀美，羅德柯卻高興不起來。

孩子們帶着鉗子撿垃圾、拾瓶子。（羊城晚報提供）

「2022年我們去天堂頂的時候，感覺沒有什麼垃圾。」他說，2025年底再去感覺垃圾變多了。近年來，戶外活動成為潮流，部分熱門線路湧入了不少戶外愛好者，也留下了一些垃圾。

登頂的成就感還沒焐熱，羅德柯就制定下了新的目標：不再只是征服一座山，而是儘可能地清理乾淨爬過的山。

清野視頻獲網友點讚

如今，他的目標已經從「背娃登頂」變成「無痕山野」——這是戶外圈更高的理念：除了腳印，什麼都別留下。

天堂頂、帽峰山、六片山……從2025年底起，每個周末，羅德柯都帶着妻兒往山裏跑。「我們最近去了4次天堂頂清野，休息點附近的垃圾需要清理。」羅德柯說，因為揹着背架和兒子，他沒辦法蹲下和彎腰撿垃圾。為此，他和妻子進行了分工：妻子把垃圾從草叢中撿出來扔到路上，他再統一撿到袋子裏。最後，兩人一起把垃圾運下山。

20多名戶外愛好者帶着孩子一起和羅德柯一家爬山清野。（羊城晚報提供）

如今，已經1歲8個月的年年看到地上的水瓶也會說出「垃圾」二字，還能幫助他們一起撿垃圾。隨着羅德柯把清野過程拍下來，發在「kk和年年」的賬號上，越來越多的人開始關注他們、加入他們。

「本來，我發視頻只是希望記錄清野過程，順便呼籲大家文明登山、帶走垃圾。」羅德柯說，收到了很多網友的留言、點讚，心裏暖暖的。清明假期前後，羅德柯上傳的清野視頻還收到了香港演員鍾鎮濤的點讚。「我覺得很興奮，感覺被很多人看到了。」他說。

羅德柯上傳的清野視頻還收到了鍾鎮濤的點讚。（截取自微信視頻號@羊城晚報）

期待更多人愛護環境

除了點讚和留言，還有很多人直接加入到了清野的隊伍中。

4月11日，周六，廣州龍洞街道石門禪院，20多名戶外愛好者帶着孩子一起和羅德柯一家爬山清野。「本來跟我報名的有十來個人，結果來了20多人。」羅德柯說，很多面孔他都是第一次見。

孩子們把撿到的瓶子捆在一起。（羊城晚報提供）

當然，也有不少是老熟人。Jangels是他2026年元旦在天堂頂徒步時結識的朋友。「當時，他看到我揹着娃撿垃圾，非常受觸動。後來，他自己又去天堂頂清了好幾次垃圾。」羅德柯說，能影響更多人加入到清野隊伍中，還是挺有成就感的。

當天的清野活動中，孩子們帶着鉗子和袋子，撿垃圾、拾瓶子。撿來的垃圾被綁在滑草板上，一點點拖下山。4個小時的活動，大家撿了50多斤垃圾。「媽媽，我下次爬山再也不亂扔垃圾了。」小志願者小麥說，自己在活動中學會了愛護環境，以後還要來參加志願活動。

【延伸閲讀】中國最強環保美女KOL 200毫升小鐵罐竟是用足3周未倒過的垃圾桶（點圖放大閲讀）▼▼▼

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在外地，也有很多網友開始加入到清野行動。在「kk和年年」的評論區，網友「念起即顯」上傳了1張自己和20多包垃圾合影的照片並留言：天天刷到你們清野，這個假期終於動手了！

胡雯雯說：「垃圾是撿不完的。還是希望大家登山的時候不要亂丟垃圾，更好地愛護環境。」羅德柯對妻子的話感同身受。「現在，一些徒步團隊只管帶隊徒步，環保宣傳卻沒有跟上。一些垃圾就被留在了山上。」他希望大家共同行動起來，守護綠水青山。