五一│遊客高速公路被困4小時餓到暈　暖心餐廳老闆娘爬護坡送外賣

內地五一假期期間，大量民眾自駕遊。近日内地一條「堵車堵得不行時，發現可以點外賣」的影片引來不少網民圍觀。一名女遊客在高速公路塞車期間竟然成功叫到外賣，最後餐廳女老闆戴著圍裙親自開車，穿過農田、爬上護坡，送來熱氣騰騰的西紅柿炒蛋蓋澆飯。



餐廳女老闆戴着圍裙親自開車，穿過農田、爬上護坡給堵在高速路上的遊客送餐。（抖音@無尾象）

餐廳女老闆戴着圍裙親自開車，穿過農田、爬上護坡給堵在高速路上的遊客送餐。（抖音@無尾象）

女遊客點的西紅柿炒蛋蓋澆飯。（抖音@無尾象）

《瀟湘晨報》報道，5月1日劉女士由四川去甘肅旅遊，原定由嘉峪關開車往張掖，但遇上高速公路塞車，一困就是四小時。由於早上沒吃東西和遊玩耗費體力，劉女士直言當時餓到發慌，於是抱著試試看的心態搜索外賣平台，沒想到居然有餐廳可以點餐。

「一開始老闆不太確定能不能送到。」但劉女士和餐廳老闆加上微信後，確認地點，才完成點餐交易。最後，餐廳女老闆居然穿着圍裙，開車穿過農田、爬上護坡，親手將熱騰騰的西紅柿炒蛋蓋澆飯送到劉女士面前。這一幕驚動了附近車主，紛紛圍觀投以羨慕目光。

劉女士和餐廳老闆加上微信後，確認地點，才完成點餐交易。（抖音@無尾象）

劉女士表示當時被困在高速公路上4個小時。（抖音@無尾象）

事後劉女士好奇問女老闆為何知道在高速上都願意送餐，女老闆笑言：｢沒有見過在高速上點外賣的人，想看看是怎麼回事。｣對於老闆貼心的送餐行為，劉女士也說，給了對方小費。

不少網民看到劉女士發佈女老闆風塵僕僕送餐的影片紛紛留言。（抖音@無尾象）

不少網民看到劉女士發佈女老闆送餐的影片，紛紛點讚笑指這份外賣充滿人情味，亦有人大讚老闆娘是最強外賣員，還有人調侃｢真的是一個敢點一個敢送｣。